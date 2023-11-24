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商家愈來愈聰明…買1送1帶附加條件 優惠變複雜

記者顏伶如／即時報導
（Getty Images）
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華爾街日報分析，買一送一(Buy-One, Get-One-Free，BOGO)原本是最簡單、最有吸引力的促銷策略，但現在卻變得愈來愈複雜；如今店家推出買一送一優惠時通常有附加條件，用意在於搜集消費者訊息或做為大數據分析之用。

有附加條件的買一送一促銷，讓商家能夠鎖定對食物、餐廳開銷特別精打細算的消費者展開宣傳，不必浪費心力討好不需要這類花費的消費者。

英國廣告及公關公司WPP集團(WPP)旗下品牌行銷經紀公司VMLY&R Commerce全球執行長卡米克奧(Beth Ann Kaminkow)指出，現今廠商掌握數據之後，就能透過簡單的買一送一優惠，更精準地達成營業目標。她說，如今廠商會思考哪些條件對公司是有利的，「我覺得廠商變得愈來愈聰明了」。

報導指出，消費者透過達美樂披薩(Domino's)的「緊急披薩」(Emergency Pizza)優惠方案在網路下單，並不能立即得到免費披薩，而要等到下次網路下單時才能獲得，而且消費者必須加入達美樂的會員計畫才有資格領取福利。

達美樂品牌長特朗布爾(Kate Trumbull)說，「緊急披薩」活動目標不只是賣更多披薩，還要吸引更多消費者加入可以累積點數換取紅利的會員計畫。

華爾街日報指出，會員計畫讓商家取得消費者花費習慣的數據，以便根據消費者習慣量身打造行銷計畫，讓企業策略變得更加寬廣。

有附帶條件的買一送一促銷，如今已成為傳遞品牌論調的創意商務(creative commerce)行銷方式，達美樂透過「緊急披薩」贈送免費披薩展現友好的品牌聲音，位於喬治亞州的炸雞連鎖店Zaxby's今年2月的買一送一是鼓勵消費者把免費餐點送給「特別的人」，消費者必須下載Zaxby's的會員應用程式。

星巴克(Starbucks)、Auntie Anne's與Popeyes等業者最近幾個月也各自推出有附加條件的買一送一促銷。

華爾街 星巴克 喬治亞州

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