華爾街日報最新民調：多數選民覺得美國夢遙不可及

若以年齡區分，美國年輕人對於「美國夢」變得遙不可及感受特別強烈。(Getty Images)

華爾街 日報與芝加哥大 學(University of Chicago)全國民意研究中心(National Opinion Research Center，NORC)最新聯合民調 顯示，不論出身背景只要努力奮鬥必能出人頭地的「美國夢」(American Dream)是否依然真實，45%受訪者認為「以前是真的，如今已不是」，18%受訪者說「從來不是真的」，另外36%民眾回答「依然為真」。

這項調查是在今年10月19日至24日針對全國1163名登記選民完成調查，抽樣正負誤差在正負4.03%以內。

對照2012年、2016年相同調查的統計結果，認為「美國夢」依然為真的受訪者分別有53%48%。華爾街日報去年一項民調裡，認為努力工作在美國就能出人頭地的受訪者也有68%。

若拿現今美國生活與50年前對照，50%受訪者說「變差」，20%回答「差不多一樣」，30%則認為「變好」。

華爾街日報24日報導，民調結果反映了不管位於政治光譜哪個位置，所有美國民眾對於經濟困頓及不確定都充滿無力感。

被問到美國經濟、政治制度是否「對於像我一樣的人比較不利」，約有半數受訪者表示認同，表示不認同的受訪者有39%。

若以年齡區分，美國年輕人對於「美國夢」變得遙不可及感受特別強烈。

65歲以上受訪選民有48%認為「美國夢」依然為真，但50歲以下選民當中只有28%認同「美國夢」還是真的。