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拜登麻州過感恩節送南瓜派 盼哈瑪斯盡快釋放人質

中央社／南特基島23日即時報導
拜登總統(左)與第一夫人吉兒拜登23日在麻州南特基島過感恩節。(路透)
拜登總統(左)與第一夫人吉兒拜登23日在麻州南特基島過感恩節。(路透)

拜登總統今天分送南瓜派慰勞消防人員以慶祝感恩節，同時心繫以色列和巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）戰況，希望哈瑪斯盡快釋放人質。

路透報導，拜登正與家人在麻薩諸塞州南特基島（Nantucket）度假，花了部分時間與外國領袖談論以哈戰爭情況。

他在消防站告訴記者，他明天才會提供人質最新情況，但他祈求一切順利，希望首批獲釋的人質當中包括一名3歲的美國女童。

卡達調停人士表示，以色列和哈瑪斯將在24日展開4天的休戰，13名被挾為人質的以色列婦孺當天稍後將獲釋。

拜登到南特基島過感恩節的家族傳統已有數十年之久。他和夫人吉兒（Jill Biden）分送南瓜派後返回下榻處，也就是友人凱雷投資集團（Carlyle Group）共同創辦人魯班斯坦（David Rubenstein）所擁有的房子。

拜登稍早在國家廣播公司（NBC）節目上敦促人民齊心解決問題，遏止美國社會仇恨。

他說：「今天的精神在於團結一致，感謝這個我們稱之為家的國家，同時感謝所有消防人員、警察、第一線應變人員及國軍，其中有些人派駐海外。」

媒體在消防站詢問拜登對被關押在俄羅斯的美國記者格什科維奇（Evan Gershkovich）和前陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）有何話要說時，他答道：「我們不會放棄。」

拜登總統與第一夫人吉兒拜登23日在麻州南特基島過感恩節，並下榻在他們的友人、凱雷...
拜登總統與第一夫人吉兒拜登23日在麻州南特基島過感恩節，並下榻在他們的友人、凱雷投資集團（Carlyle Group）共同創辦人魯班斯坦（David Rubenstein）所擁有的房子。(路透)

拜登 哈瑪斯 以色列

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