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2腎臟捐贈者 目標1年內跑12場馬拉松

編譯黃祖綺／即時報導
希拉里‧鮑德(右)和搭檔卡瓦諾均為腎臟捐贈者，兩人皆訂下目標，要在一年內跑完12場馬拉松。(取材自臉書)
希拉里‧鮑德(右)和搭檔卡瓦諾均為腎臟捐贈者，兩人皆訂下目標，要在一年內跑完12場馬拉松。(取材自臉書)

兩名腎臟捐贈者日前參加費城馬拉松比賽，最特別的是兩名參賽者皆已訂下目標，要在12個月內跑完12場馬拉松，希望向人們證明捐贈器官後依舊可以過著健康積極的生活。

器官捐贈者希拉里‧鮑德(Hilary Baude)表示，過去，她以為一年內參加兩次馬拉松已經很多了，但近期舉辦的第30屆馬拉松比賽，已是鮑德這一年內參加的第12場比賽，其中還包括兩場鐵人三項賽。

2021年，鮑德從新聞中得知一名男子已等待器官移植手術五年，她決定捐出自己的腎臟來挽救這名男子的生命。鮑德的搭檔卡瓦諾(Matt Cavanaugh)是國家腎臟捐贈者組織的負責人，他希望向外界證明，捐贈器官拯救生命後，依舊可以擁有健康生活。

卡瓦諾將在今年12月在檀香山完成他今年的第12場馬拉松，他說，關於捐贈腎臟，唯一的遺憾是我只能做一次。

賓州大學的助理醫師瑪麗威廉(Mary Cate Wilhelm)表示，她聽說了鮑德和卡瓦諾的「一個腎臟，12個馬拉松」計畫後開始響應。威廉說，許多人認為捐贈腎臟會對健康產生負面影響，但實際上人們只需要一個腎臟，且復原速度驚人。

卡瓦諾是一名曾在伊拉克服役的退伍軍人，在2021年捐贈了一顆腎臟，後來他為了提高人們對腎臟捐贈的認識，他捐贈腎臟七個月後就開始參加比賽，還曾參加過四場155哩的超級馬拉松。

數據顯示，費城約有5000人在等待器官移植，平均約需等待兩到六年才能獲得腎臟捐贈。

賓州大學活體移植專家柯琳‧吉爾達-史密斯(Colleen Gielda-Smith)從2015年開始跑步，她希望保持最佳健康狀態，以捐贈腎臟給她的丈夫。

另一名腎臟接受者海曼(Adam Hyman)，曾參加過38場全馬和近70場半馬。他從小就患有罕見的消化系統疾病，導致許多併發症，包括腎臟問題。

希拉里‧鮑德(右)和搭檔卡瓦諾均為腎臟捐贈者，兩人皆訂下目標，要在一年內跑完12...
希拉里‧鮑德(右)和搭檔卡瓦諾均為腎臟捐贈者，兩人皆訂下目標，要在一年內跑完12場馬拉松。(取材自臉書)

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