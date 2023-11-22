男子頻騷擾餐車穆斯林員工 遭踢爆曾是歐巴馬政府顧問

白人男子近日頻繁騷擾餐車員工，口出狂言，被踢爆原來曾在奧巴馬任內擔任政府顧問。(截取自X)

近日一條影片流傳社群媒體X，畫面中一名白人男子騷擾一輛伊斯蘭教律合法食物(halal)餐車員工，遭踢爆竟曾在歐巴馬 任內擔任顧問。

根據媒體Vice報導，一名來自哥倫比亞大學的學生在X上轉發一條影片，似乎是從餐車員工的第一視角拍下一名白人男子對其進行語言騷擾。影片記錄下該男子口出狂言，包括「你像穆罕默德一樣強姦了你的女兒嗎？」以及「殺害4000名巴勒斯坦 兒童還不夠」。

This man wearing a green jacket was berating and harassing a halal cart vendor off 83rd and 2nd Ave in NYC. Does anyone know who this man is? Planning to report to the authorities. pic.twitter.com/GwklyXpsPH — Layla 🪬 (@itslaylas) 2023年11月21日

在其中一段影片中，白人男子對餐車員工說，「Mukhabarat想要你的照片」。「Mukhabarat」似乎意指埃及的情報機構。「在埃及的Mukhabarat會抓住你的父母。你爸爸喜歡他的指甲嗎？他們會把指甲一個個拔掉。」餐車內員工緊接著希望男子離開，多次說「我不說英語」試圖打發他，但男子無動於衷繼續發言，並表示「我為什麼要走？我就要站在這，我是個美國人，這裡是個自由國家，跟埃及不一樣。」

男子還多次抓住餐車員工自稱不講英語這一點調侃，「這就是你做餐車的原因，因為你很無知，你應該學英語，到時候他們遣返你回埃及，Mukhabarat盤問你的時候會用得上。」

在另一條視頻裡面，男子將餐車員工描述為「恐怖主義分子」，說他「相信哈瑪斯」，他「沒有合法簽證」，還說「殺了4000個巴勒斯坦兒童都還不夠。」

網上流傳的同一名男子騷擾同一輛餐車員工的影片已經超過三支，報導稱紐約市警也多次接到報案前往調查，但表示無法逮捕此人的原因是他有「言論自由」。該餐車位於曼哈頓第82街交第二大道處。

影片被廣泛轉發之後，這名男子的身分也曝光，原來他是斯圖爾特·塞爾多維茨(Stuart Seldowitz)，曾在歐巴馬任內擔任國家安全委員會東亞董事會(National Security Council South Asia Directorate)的代理會長，並且在1999年至2003年擔任國務院 以色列和巴勒斯坦事務辦公室(Office of Israel and Palestinian Affairs)的副主任。最近，在2022年11月，遊說團體Gotham Government Relations還公布過塞爾多維茨擔任該公司的外交事務主席。

然而，該遊說團體在周二下午宣布已經和塞爾多維茨解除關係。