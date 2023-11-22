我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「他已準備好了」前州長葛謨擬競選紐約市長 挑戰亞當斯

航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司

美國萬物皆漲 唯「此果」下跌

編譯廖玉玲／綜合外電
今年美國蘋果供應充足，價格下跌，愛吃蘋果的人可以大快朵頤一番。( 美聯社)
今年美國蘋果供應充足，價格下跌，愛吃蘋果的人可以大快朵頤一番。( 美聯社)

這幾年走進超市的經驗想必多半是不太愉快的。麵粉，又漲了；砂糖，變貴了；奶油，還在漲。但走近蔬果區時可能會發現，今年有種水果竟然變便宜了？

CNN報導，根據勞工統計局最新公布的消費者物價指數（CPI），經過季節調整後，今年9月到10月期間，美國麵粉價格漲了0.9%，奶油漲了2.1%，糖價也漲了1.6%。但蘋果價格跌了7.9%。

不過「果粉」可能要失望了，這裡不是指生產iPhone手機的蘋果。

包裝產品的價格掌控在製造商手裡，但生鮮食品的價格多半跟氣候與環境有關，尤其是氣候變遷的影響，天氣異常的狀況日益頻繁，一旦農產品的生長採收不順，就會導致供應不足，價格自然上漲。但相反地，天候一旦良好，農作物的供應便很正常，甚至過多。

今年春天美國的氣候就非常適合蘋果的生長，加上秋天是蘋果的產季，蘋果的價格本來就較便宜，此時汽油價格下跌，貨運費用也不再像之前高不可攀，出口市場的生態出現變化，因此今年秋天美國的蘋果價格大跌，價廉物美。

報導指出，全美最大蘋果產地華盛頓州，今年預估可生產1.4億箱、每箱標準重40磅（約18.1公斤）的蘋果，供零售販售，數量遠高於去年的1.04億箱，也比2021年的大約1.23億箱還多。

氣候變遷 油價 華盛頓州

上一則

禁止肝癌女兒開刀、只准擦CBD油 俄勒岡州母親遭定罪

下一則

甘迺迪遇刺60周年 拜登籲勿忘理想願景

延伸閱讀

印度又想刺殺海外錫克教領袖？傳美已擋下並警告

印度又想刺殺海外錫克教領袖？傳美已擋下並警告
新疆強迫勞動爭議掃到大馬與越南 電子產品遭美更嚴格審查

新疆強迫勞動爭議掃到大馬與越南 電子產品遭美更嚴格審查
OpenAI宮鬥劇震撼矽谷 庫克認將長留蘋果 開口談接班計畫

OpenAI宮鬥劇震撼矽谷 庫克認將長留蘋果 開口談接班計畫
國際法約束「殺手無人機」？美俄皆反對

國際法約束「殺手無人機」？美俄皆反對

熱門新聞

葉倫在In-N-Out漢堡餐廳中點餐。(截取自X@Viktoria Dendrinou)

既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店

2023-11-15 12:38
國務卿布林肯（中）在聽到拜登總統說習近平是獨裁者時，整張臉都皺了起來。（截自CNN畫面）

拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜

2023-11-16 13:57
精子的形狀及游向子宮的方式，也影響生育能力。(Getty Images)

困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了

2023-11-17 17:37
愛阿華州毆打教師致死的18歲少年古德爾被判終身監禁，他在庭上哭泣到流鼻血。(擷自YouTube@Law&Crime Trials)

愛阿華州弒師少年被判終身監禁 在法庭哭到流鼻血

2023-11-16 16:30
SpaceX公司18日在德州博卡奇卡（Boca Chica）第二度試射次世代的「星艦」（Starship）巨型火箭。（截取自X）

SpaceX「星艦」起飛8分鐘後失去聯繫 似乎已經爆炸

2023-11-18 08:55
圖為義大利餛飩示意圖，非現場餐食圖片。（Getty Images）

拜習會午餐揭曉 吃了這5道菜+1甜點

2023-11-16 14:00

超人氣

更多 >
「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合
年底跳槽預備：4星座有優勢 獅子遇新機會、這星座可創業轉行

年底跳槽預備：4星座有優勢 獅子遇新機會、這星座可創業轉行
幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職
世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？
王祖賢30年前「被包養」？他揭女神私下面貌回應了

王祖賢30年前「被包養」？他揭女神私下面貌回應了