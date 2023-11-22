印度又想刺殺海外錫克教領袖？傳美已擋下並警告

錫克教正義組織（Sikhs For Justice）總顧問潘努恩。（照片取自X@AdityaRajKaul）

路透引述金融時報（Financial Times）22日報導，不具名消息人士透露，美國當局日前擋下一場企圖在美國境內刺殺錫克教分離主義分子的行動，並憂心印度 當局涉案，已向新德里提出警告。

這場刺殺行動失敗的確切原因，到底是華府向新德里提出抗議而沒執行，還是計畫遭聯邦調查局（FBI）挫敗，消息人士並未透露。

金融時報認為，這次的行刺目標是潘努恩（Gurpatwant Singh Pannun）。潘努恩是錫克教正義組織（Sikhs For Justice）總顧問，該組織2019年遭印度政府以涉及極端主義行動為由，列為非法組織，潘努恩並於2020年遭印度列為恐怖份子。

印度國家調查局（NIA）20日以恐怖主義等罪名對潘努恩立案，原因是他11月在社群平台發布一段影音訊息，警告印度航空（Air India）乘客將有生命危險。潘努恩21日表示，訊息的用意是抵制印度航空，而非轟炸它。印度國家調查局則指出，潘努恩在影片中還有其他威脅，包括揚言阻擾印度航空在世界任何地方運作。

潘努恩拒絕透露是否接獲美國當局有關刺殺行動的警告。金融時報報導刊出後，他向路透表示，有關印度特務威脅美國公民 性命這件事，他會讓美國政府去處理。

他說：「加拿大 公民於加拿大領土遭印度特務刺殺，形同挑戰加拿大主權，而如今，在美國領土威脅一名美國公民性命，等同挑戰美國主權」。

加拿大總理杜魯多9月指控印度特務，在加國境內刺殺加籍錫克教流亡領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar），遭新德里駁斥，並反控渥太華窩藏恐怖分子和分離主義分子，引發兩國外交關係緊張。

金融時報指出，除了外交警告，美國聯邦檢察官還在紐約地方法院針對至少一名嫌犯提交機密起訴書。