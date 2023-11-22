我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印度又想刺殺海外錫克教領袖？傳美已擋下並警告

普亭：已準備和談 結束俄烏衝突 但因烏克蘭法令受阻

印度又想刺殺海外錫克教領袖？傳美已擋下並警告

編譯陳曉慈／即時報導
錫克教正義組織（Sikhs For Justice）總顧問潘努恩。（照片取自X@AdityaRajKaul）
錫克教正義組織（Sikhs For Justice）總顧問潘努恩。（照片取自X@AdityaRajKaul）

路透引述金融時報（Financial Times）22日報導，不具名消息人士透露，美國當局日前擋下一場企圖在美國境內刺殺錫克教分離主義分子的行動，並憂心印度當局涉案，已向新德里提出警告。

這場刺殺行動失敗的確切原因，到底是華府向新德里提出抗議而沒執行，還是計畫遭聯邦調查局（FBI）挫敗，消息人士並未透露。

金融時報認為，這次的行刺目標是潘努恩（Gurpatwant Singh Pannun）。潘努恩是錫克教正義組織（Sikhs For Justice）總顧問，該組織2019年遭印度政府以涉及極端主義行動為由，列為非法組織，潘努恩並於2020年遭印度列為恐怖份子。

印度國家調查局（NIA）20日以恐怖主義等罪名對潘努恩立案，原因是他11月在社群平台發布一段影音訊息，警告印度航空（Air India）乘客將有生命危險。潘努恩21日表示，訊息的用意是抵制印度航空，而非轟炸它。印度國家調查局則指出，潘努恩在影片中還有其他威脅，包括揚言阻擾印度航空在世界任何地方運作。

潘努恩拒絕透露是否接獲美國當局有關刺殺行動的警告。金融時報報導刊出後，他向路透表示，有關印度特務威脅美國公民性命這件事，他會讓美國政府去處理。

他說：「加拿大公民於加拿大領土遭印度特務刺殺，形同挑戰加拿大主權，而如今，在美國領土威脅一名美國公民性命，等同挑戰美國主權」。

加拿大總理杜魯多9月指控印度特務，在加國境內刺殺加籍錫克教流亡領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar），遭新德里駁斥，並反控渥太華窩藏恐怖分子和分離主義分子，引發兩國外交關係緊張。

金融時報指出，除了外交警告，美國聯邦檢察官還在紐約地方法院針對至少一名嫌犯提交機密起訴書。

印度 加拿大 美國公民

上一則

為何長照保險沒能為數百萬老年人提供保障？

下一則

禁止肝癌女兒開刀、只准擦CBD油 俄勒岡州母親遭定罪

延伸閱讀

印度41工人困崩塌隧道10天 首現鏡頭前

印度41工人困崩塌隧道10天 首現鏡頭前
民宅遭竊 自費請偵探找失物

民宅遭竊 自費請偵探找失物
印度澳洲2加2對話 籲遵守國際法劍指中國

印度澳洲2加2對話 籲遵守國際法劍指中國
亞凱迪亞5民宅失竊 報警沒下文 自費請偵探

亞凱迪亞5民宅失竊 報警沒下文 自費請偵探

熱門新聞

葉倫在In-N-Out漢堡餐廳中點餐。(截取自X@Viktoria Dendrinou)

既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店

2023-11-15 12:38
國務卿布林肯（中）在聽到拜登總統說習近平是獨裁者時，整張臉都皺了起來。（截自CNN畫面）

拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜

2023-11-16 13:57
精子的形狀及游向子宮的方式，也影響生育能力。(Getty Images)

困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了

2023-11-17 17:37
愛阿華州毆打教師致死的18歲少年古德爾被判終身監禁，他在庭上哭泣到流鼻血。(擷自YouTube@Law&Crime Trials)

愛阿華州弒師少年被判終身監禁 在法庭哭到流鼻血

2023-11-16 16:30
SpaceX公司18日在德州博卡奇卡（Boca Chica）第二度試射次世代的「星艦」（Starship）巨型火箭。（截取自X）

SpaceX「星艦」起飛8分鐘後失去聯繫 似乎已經爆炸

2023-11-18 08:55
圖為義大利餛飩示意圖，非現場餐食圖片。（Getty Images）

拜習會午餐揭曉 吃了這5道菜+1甜點

2023-11-16 14:00

超人氣

更多 >
「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合
年底跳槽預備：4星座有優勢 獅子遇新機會、這星座可創業轉行

年底跳槽預備：4星座有優勢 獅子遇新機會、這星座可創業轉行
幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職
王祖賢30年前「被包養」？他揭女神私下面貌回應了

王祖賢30年前「被包養」？他揭女神私下面貌回應了
世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？