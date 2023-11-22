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為何長照保險沒能為數百萬老年人提供保障？

記者顏伶如／即時報導
紐約時報報導，保險公司嚴重低估究竟有多少投保人將申請給付長期照護保險，使得私人保險市場的長期照護保險計畫，數十年來並沒讓數百萬美國老年人獲得保障。(美聯社)
紐約時報報導，保險公司嚴重低估究竟有多少投保人將申請給付長期照護保險，使得私人保險市場的長期照護保險計畫，數十年來並沒讓數百萬美國老年人獲得保障。(美聯社)

紐約時報22日報導，私人保險市場的長期照護保險(Long-Term Care Insurance)計畫，數十年來並沒讓數百萬美國老年人獲得保障，問題關鍵來自於保險公司嚴重低估究竟有多少投保人將申請給付。

報導指出，過去35年來，安潔拉‧吉莫特(Angela Jemmott)與5名兄弟分擔開銷，為91歲母親支付長照保險保費，母親在加州沙加緬度(Sacramento)居住多年，親友與鄰居往來密切，希望在自宅安享晚年，但保險方案並不給付居家健康助理。對於每月4000元的居家健康助理開銷，吉莫特家屬只能自行埋單。

吉莫特說，母親能夠如此高壽，是因為一直住在熟悉的環境裡，沒有被送到讓她感到奇怪的其他地點。

報導指出，數百萬美國老年人雖然在私人保險市場購買長期照護保險，但保險方案卻沒能為投保人提供日常生活需要的居家健康助理、輔助看護或其他方面的生活輔助。數十年來，保險公司嚴重低估究竟有多少投保人將申請長照保險給付，也低估投保人的估計壽命及估計長照開銷。

以吉莫特為例，她後來才發現，1980年代購買的舊款長照保險，通常只提供養老院給付而已。

美國壽險行銷調研協會(Life Insurance and Market Research Association，LIMRA)統計顯示，50歲以上美國民眾裡，購買長照保險的比例僅在3%至4%之間。然而，聯邦政府估計指出，65歲以上美國民眾當中，高達70%在過世之前將需要長照等重要服務。

紐約時報報導，政府曾數度嘗試建立更完善的長照保險市場，或者推出政府版本的替代方案，但最後都不了了之。目前絕大多數保險公司已經停止單獨販售長照保險方案，市場上存在的既有方案對許多民眾來說則太貴，保費每年調漲讓越來越多民眾吃不消。許多投保人面臨痛苦選擇：接受保費增加的現實，縮減保險福利，或者取消投保。

住在猶他州桑迪(Sandy)的69歲婦人蘿拉‧朗瑟福特(Laura Lunceford)指出，保險公司使出偷梁換柱手段，她與丈夫購買的長照保險保費2019年原本不到3800元，結果漲到5700多元。

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