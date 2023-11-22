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兩黨參議員要求國土安全部調查保險公司是否哄抬藥價

記者顏伶如／即時報導
華爾街日報報導，醫療保險專家指出，保險公司在為藥局提供藥品給付過程中其實有利可圖。圖為癌症藥物Gleevec。(美聯社)
華爾街日報報導，醫療保險專家指出，保險公司在為藥局提供藥品給付過程中其實有利可圖。圖為癌症藥物Gleevec。(美聯社)

華爾街日報獨家報導，民主黨籍麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)與共和黨籍印地安納州聯邦參議員布朗恩(Mike Braun)22日致函國土安全部監察長辦公室(Office of Inspector General，OIG)要求調查高藥價問題，以及保險公司在處方藥品製造藥廠股權持有是否扮演任何角色。

信中引述華爾街日報日前報導指出， 信諾集團(Cigna Group)、CVS健康(CVS Health)、聯合健保集團(UnitedHealth Group)等大型保險公司付給Gleevec等癌症藥物或Tecfidera多發性硬化症(multiple sclerosis)藥物的價格，是藥廠收取學名藥版本藥價的數倍。

華倫與布朗恩在信中對國土安全部監察長葛林姆(Christi Grimm)指出，保險公司以數倍價格為藥品付費的狀況令人憂心。

信中寫道：「這種反競爭行為導致成本提高，傷害獨立藥局，破壞國會防範保險公司賺取暴力的管控能力。」

華爾街日報22日報導，醫療保險專家指出，保險公司在為藥局提供藥品給付過程中其實有利可圖，如果藥局所屬母公司隸屬於保險公司相同集團，保險公司經常鼓勵病患使用自家藥廠的藥品，藥品銷售利益不落外人田。

信諾集團旗下擁有專業藥房Accredo以及負責與藥廠議價的藥物福利管理公司(pharmacy-benefit manager， PBM)「快捷藥方」(Express Scripts)。CVS除了擁有全國各地數千家連鎖藥局，還有艾特納(Etna)健保公司及Caremark藥物福利管理公司。聯合健保集團身為美國規模最大醫療保險公司，除了擁有專業藥房及兩家藥物福利管理公司，還雇有全國數萬名醫師。

華倫與布朗恩同時要求國土安全部調查保險公司是否規避聯邦法規。根據聯邦法律醫療賠付率(medical loss ratio，MLR)規定，保險公司行政、行銷或員工薪資等總計開銷，不得超過民眾繳交保費的15%至20%以上。

醫療保險 藥局 華爾街

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