奧特曼轉投新東家 微軟與OpenAI間7年合作新轉折

奧特曼（左）11月6日與微軟執行長納德拉（右）。（美聯社）

知名軟體商微軟 （Microsoft）今天聘用了遭開除的OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman），此舉代表微軟與ChatGPT開發商OpenAI之間長達7年的合作關係再次出現新轉折。

以下是法新社整理雙方合作史上的關鍵時刻。

● 以非營利組織成立

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI是於2015年由企業家和投資 者創立，其中包括奧特曼（Sam Altman）、布羅克曼（Greg Brockman）與特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。

OpenAI為一非營利組織，發布開源研究成果與可供所有人使用的軟體。

● 與微軟合作

馬斯克與董事會發生衝突後，於2018年退出這項計畫。後來奧特曼將OpenAI轉型為「有限獲利」（capped profit）公司，並尋找新的投資者。

● 微軟注資10億美元

微軟2019年宣布對OpenAI合乎道德人工智慧計畫投資10億美元，微軟將成為這項計畫研發的新「超級計算」AI科技商業化優先合作夥伴。微軟的目標是希望開發其雲端產品，與Alphabet旗下的谷歌（Google）以及亞馬遜（Amazon）競爭。

● GPT-3推出

OpenAI於2020年推出GPT-3，這是其大規模語言模型的第3個版本，該模型利用微軟的運算基礎架構，自網路抓取大量文字進行訓練。GPT-3比其競爭對手強大許多，擁有約1750億個參數。

● 超級電腦訓練人工智慧

微軟2020年表示已打造出一台專門用來訓練大型OpenAI模型的超級電腦，微軟的雲端網路Azure現在可以向微軟客戶提供這些系統。

● AI生成圖像

OpenAI曾於2021年表示已研發出DALL-E，這是一種能在提供描述後產生圖像的AI模型。

● ChatGPT開放大眾使用

OpenAI於2022年11月推出ChatGPT，引起全球關注。ChatGPT是一種向公眾開放的語言模型，初期供免費使用。

● 傳出微軟尋求入股

微軟2023年1月宣布「在幾年內投資數以十億計美元」，根據美國媒體報導，這筆資金規模為100億美元。

微軟表示，正在為與OpenAI的合作「投資開發專用超級電腦系統」，但沒有提及收購股份將其納入資產。根據美國媒體報導，微軟曾尋求收購OpenAI的49%股份，報價290億美元。

● 微軟將GPT-4整合到產品中

2023年3月，微軟表示正將OpenAI的GPT-4版本整合至其搜尋引擎Bing、Outlook電子郵件和Office套件（Word、Excel）等消費產品，但將向用戶收取額外費用。

● 微軟未收到奧特曼解雇通知

根據美國媒體報導，微軟尚未收到OpenAI董事會17日決定解雇奧特曼的通知。

微軟周末期間嘗試讓奧特曼復職後，宣布將聘用奧特曼及OpenAI共同創辦人布羅克曼。

布羅克曼表示，他們將繼續在微軟創造人工智慧產品，並宣布為這些專案招募幾位關鍵的OpenAI經理。

與此同時，數百名OpenAI員工今天簽署一封信件，揚言若董事會不撤換，他們將出走並投奔微軟。