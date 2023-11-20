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不放棄讓奧特曼回鍋 700員工威脅跳槽微軟 金主恐提告OpenAI

編譯盧思綸／即時報導
人工智慧公司OpenAI約700名員工20日連署要求董事會全員下台，否則立刻追隨前執行長奧特曼腳步跳槽微軟。（路透）
人工智慧公司OpenAI約700名員工20日連署要求董事會全員下台，否則立刻追隨前執行長奧特曼腳步跳槽微軟。（路透）

英國金融時報報導，人工智慧公司OpenAI的770名員工中的700名員工20日連署要求董事會全員下台，否則立刻追隨前執行長奧特曼（Sam Altman）腳步跳槽微軟（Microsoft）。

數百名員工在連署信中表示董事會17日突襲式開除奧特曼「破壞了員工使命和公司」，且直言已經收到微軟新部門的職位邀約，並要求「所有董事會成員立即請辭，並指派兩名新的獨立董事」，否則將爆發出走潮。

OpenAI董事會17日無預警開除奧特曼，不到幾小時總裁布羅克曼（Greg Brockman）隨即請辭，之後又傳出在以微軟為首的金主施壓下，董事會尋求讓奧特曼回鍋，奧特曼提出的條件是撤換董事會，直到20日高層宣布由遊戲直播平台Twitch共同創辦人希爾（Emmett Shear）擔綱臨時執行長，奧特曼回鍋一事確定破局。

路透亦轉述消息人士透露，由於奧特曼突然「被下台」，部分投資人憂心資金打水漂，正在尋求法務諮詢，不排除提告OpenAI。

另一方面，沒想到微軟20日竟宣布延攬奧特曼和布羅克曼加入新創人工智慧研究團隊，奧特曼也在表示希望OpenAI能繼續營運，並且將合作微軟執行長納德拉（Satya Nadella）確保OpenAI的未來蒸蒸日上。

奧特曼在社群平台X寫下：「我們致力於協助合作夥伴和客戶持續營運，OpenAI和微軟的合作關係使這個目標十分可行，這是『一個團隊，相同的任務』。」

事實上，彭博資訊報導，OpenAI的關鍵投資人，興盛資本（Thrive Capital）、科斯拉風險投資公司（Khosla Ventures）和老虎全球管理（ Tiger Global Management）等，依舊不放棄讓奧特曼回鍋的可能。

知情人士透露，微軟可能也願意讓奧特曼和布羅克曼重返OpenAI，前提是董事會大換血，並且改變公司治理模式，確保逼宮事件不再上演。

納德拉20日接受彭博資訊電視專訪提到：「無論奧特曼在哪裡，他和微軟都是合作關係。」

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