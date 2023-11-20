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路透：美國擬在COP28提出核融合商轉策略

編譯高詣軒／即時報導
氣候特使柯瑞。(Getty Images)
氣候特使柯瑞。(Getty Images)

路透20日引述2名知情人士報導，氣候特使柯瑞將宣布，美方會在月底於杜拜舉行的COP28聯合國氣候峰會上，提出首項核融合發電商業化的國際策略。

報導稱，柯瑞預計於當地20日訪問波士頓鄰近的核融合公司Commonwealth Fusion Systems時，宣布提出相關策略計畫，內容預見數年而非數十年內達成商業化。

相較當前核電廠使用的核分裂技術，核融合有重要優勢，不會產生長期具放射性的廢料，若成功利用，可望提供無碳排的便宜電力。

核融合是太陽等恆星的能量源，要在地球複製，可透過高溫和壓力、使用雷射或磁體讓2個較輕原子核撞擊成1個密度較高者，藉以釋放大量能源。

今年8月，科學家曾在加州的國家實驗室中，用雷射光束重現被稱為「點火」（ignition）的核融合突破，短暫實現淨能量增益，也就是產生的能量高於促發核融合使用的能量。

但核融合商業化尚窒礙難行。去年美國國家點火設施（National Ignition Facility）的核融合實驗中，科學家估計輸出的能量，僅是發射所需雷射的能量約0.5%。此外，科學家至今僅達成零星「點火」，但要能供電住家或產業，須在每分鐘內達成連續多次「點火」事件。

柯瑞 加州 氣候峰會

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