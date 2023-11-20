開Uber想賺更多錢 就必須挑乘客 但也有人反其道而行

部分Uber司機認為，挑乘客有助其獲利。(路透)

Business Insider訪問叫車平台Uber和Lyft 的司機，有人說挑選乘客有助其獲利，但也有人說，有時沒那麼挑剔是更好的做法。

肯現年36歲，是一名休士頓 地區的Uber和Lyft駕駛，每天出車四到五小時，作為擔任全職分析師之外的外快。他說，雖然只要有人叫車他幾乎都接，但會優先考慮每英里至少80美分~1美元的趟次。他也避免開往離休士頓地區太遠的地方，擔心沒有回頭的趟次。他也說，會優先考慮前往機場或從機場出發的車次，因為乘客更有可能給小費。

70歲的比爾是北卡羅萊納州的兼職Uber駕駛，他說他不會輕易接受叫車，只接受不到10%的叫車，取消逾30%的趟次。他同樣避開前往偏遠地區，以致找不到回頭客的趟次。為了避免這些叫車，他會在詢問上車時間時問目的地，若是要出城就找理由推託。

然而這種挑乘客的做法，有帳號遭封禁的風險，但比爾說這還沒發生在他身上。

40歲的佛瑞德是維吉尼亞州 的Uber駕駛，他的策略是幾乎接受所有叫車，其生涯接單率約84%，他說，這麼做有助維持其Uber的「鑽石身分」，可透過獎勵制度在特定加油站省下油費，也可以獲得客服熱線的支持。

他說，當他打給客服時，會立刻獲得專業回應，但如果駕駛不在乎這些福利，他也能理解為什麼有些人會拒絕接單。