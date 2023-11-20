拜登今過81歲生日 「年老」議題如影隨形

拜登總統19日在在維吉尼亞州諾福克海軍基地為軍人打飯。(Getty Images)

拜登 總統今天過81歲生日，也將依傳統在白宮赦免感恩節火雞。不過不要冀望他提及一個讓美國選民不安的議題。

法新社報導，拜登過生日，將讓外界聚焦於一項不甚討喜的事實：這位1942年出生的民主黨籍總統是美國史上最年長的總統，如果他明年贏得第2個任期，卸任時將滿86歲。

拜登有時會拿年齡說笑，幕僚也點出拜登行程滿到連年輕人都吃不消。但一次又一次的民調 顯示，這位總統的年紀是美國選民最關心的議題。

而拜登一連串的絆倒、滑倒和踉蹌，從總統座機空軍一號台階上失去平衡，到記者會上偶爾給出漫無邊際的回應，都進一步凸顯了拜登的年齡問題。

至於拜登明年大選可能面臨的對手、前總統川普 ，儘管77歲的他最近也出現一系列失態，卻未因年齡在選民間引起同樣憂慮。

● 年齡無法逆轉 拜登改用笑話化解民眾憂慮

馬里蘭大學（University of Maryland）政府和政治學教授卡羅（David Karol）表示，拜登「並沒有犯太多錯」，卻難以改變民眾對他年齡及經濟等議題的看法。

卡羅告訴法新社，拜登「頭腦清楚，但人們就是有既定的觀感」。

拜登頻頻淡化自己的年齡，希望轉移或化解人們憂慮。

拜登在伊利諾伊州會見工會勞工時，開玩笑地說，「我知道我看起來只有30歲，但我已在這個圈子很長一段時間了。」

當一名記者在媒體區跌倒時，拜登說：「我希望讓媒體知道，跌倒的人不是我。」

在其他場合，拜登也利用年紀來形容自己是較為可靠的政治能手，表示自己年智俱長。

如果拜登再次當選，他將比紀錄保持者雷根（Ronald Reagan）77歲時卸任時足足多了9歲。

美國廣播公司與華盛頓郵報（ABC/Washington Post）近期聯合執行的民調顯示，74%的人認為拜登太老不適合連任，認為川普太老的比例則是50%。

雅虎與輿觀（Yahoo/YouGov）聯合進行的民意調查發現，54%的美國人認為拜登不再「具有履行總統職責的能力」，此數字高於2020年大選前的41%。

● 專家：拜登和川普都可能是「超級老人」

分析人士表示，拜登的年齡不應該成為問題。伊利諾大學芝加哥分校（University of Illinois at Chicago）人壽研究員奧賢斯基（S. Jay Olshansky）表示，年齡在美國政治被不公平地「武器化」。

奧賢斯基向法新社表示，老化這件事，現在跟過去大不同，如今「有很大一部分人活到80歲，完全有能力當總統，或從事任何他們喜歡做的事」。

奧賢斯基說，拜登和川普都可能是「超級老人」（Super-Agers）—這是研究人員創造的術語，用來描述一小群直到晚年仍能全力發揮的人。

奧賢斯基的研究還發現，對於歷代美國總統來說，「生物時間似乎比其他人慢」，他們在工作壓力下似乎更有活力。

儘管如此，在考驗體力的競選活動中，拜登的年齡勢必將受到外界嚴格檢視。

如果最壞情況發生，共和黨已把矛頭瞄準距總統寶座僅一步之遙的副總統賀錦麗（Kamala Harris）。

賀錦麗是美國第一位擔任副總統的女性、非裔和南亞裔人士，但她的支持率未達40%，跟她的老闆拜登一樣糟。