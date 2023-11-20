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遭OpenAI開除後 代理CEO邀阿特曼回來接任總部高層

中央社／紐約19日電
遭OpenAI開除的阿特曼，19日傳出被找回去擔任公司高層職務。（路透資料照片）
遭OpenAI開除的阿特曼，19日傳出被找回去擔任公司高層職務。（路透資料照片）

報導科技業動態的The Information披露，遭OpenAI開除的阿特曼（Sam Altman）與前總裁布羅克曼（Greg Brockman）雙雙接下公司在舊金山總部的高層職務。暫代執行長的穆拉提（Mira Murati）告訴員工，是她邀阿特曼回鍋。

被視為ChatGPT之父的OpenAI執行長阿特曼17日遭公司開除，職務由原本擔任科技長的穆拉提暫代，震撼科技界。OpenAI去年秋天推出ChatGPT，引發AI人工智慧狂潮，過去一年阿特曼儼然科技界最突出風雲人物之一。

路透則報導，阿特曼雖在考慮開新的人工智慧（AI）公司另立門戶，但也在討論回鍋一手開發ChatGPT的OpenAI。OpenAI董事會17日開除被外界視為ChatGPT之父的阿特曼。

OpenAI不願就The Information所揭內容回應路透社詢問。

阿特曼今天則在社媒X（舊稱推特Twitter）發布自己佩戴OpenAI訪客證的照片，還寫下「我的第一次、也是最後一次配戴這個」。

據The Information披露，OpenAI前總裁兼共同創辦人布羅克曼今天也抵達辦公室；他也在這波管理階層異動，並於17日宣布離開公司。

The Information引述兩位知情人士指出，若阿特曼重返OpenAI，公司最大金主微軟（Microsoft）考慮加入董事會。報導還說微軟可能取得董事會席次，或成為無投票權的董事會觀察員。

華爾街日報指出，阿特曼重新踏進OpenAI辦公室就是為談判回鍋。

OpenAI震撼性開除阿特曼後，公司領導班底到目前仍未明朗。投資人與許多員工整個週末忙於幫阿特曼鋪路「王者歸來」；阿特曼也在策劃一場逆襲，準備奪回對這間目前矽谷最有身價、知名度最高新創公司的控制權。

報導披露，阿特曼陣營已成功將開除他的董事會逼回談判桌，還提出一串知名科技業高層的名單，想打造一個更符合阿特曼日後商業願景的新董事會。

阿特曼提議要找來重組新董事會的成員包含前雲端企業Salesforce共同執行長泰勒（Bret Taylor）、Airbnb執行長兼長年戰友奇斯基（Brian Chesky）以及愛默生基金會（Emerson Collective）創辦人兼總裁、賈伯斯遺孀羅琳鮑爾（Laurene Powell Jobs）。

臉書（Facebook）母公司Meta前營運長桑德柏格（Sheryl Sandberg）也是阿特曼鎖定人選。

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