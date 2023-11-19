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臨時開支法下 糧食券領取延長至明年9月

記者顏伶如／即時報導
拜登總統16日簽署的臨時開支法案內容包括延長農業計畫、俗稱「糧食券」的食物補助至明年9月。(美聯社)
拜登總統16日簽署的臨時開支法案內容包括延長農業計畫、俗稱「糧食券」的食物補助至明年9月。(美聯社)

拜登總統16日簽署的臨時開支法案內容包括延長農業計畫、俗稱「糧食券」的食物補助至明年9月，但對於低收入婦女及嬰幼兒營養補助計畫，經費則只夠提供幾個月而已。

新任共和檔籍眾院議長強生(Mike Johnson)提出的臨時開支法案14日、15日連續在眾院、參院表決過關，讓聯邦政府到明年1月19日都有預算可用；法案內容還包括同意2018年農業法案續延一年，到2024年9月30日為止。

農業法案每五年表決一次，規模高達0.5兆，經費主要用做農業補助、農作物保險、保育計畫等。如果農業法案沒能延長，部分農業計畫到今年底便將畫下句點。參眾兩院的農業委員會迄今都還沒公布2023年農業法案草案。

臨時開支法案獲拜登簽署生效，領取俗稱「糧食券」的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)的4100萬全國民眾，可以繼續領取福利到2024年9月30日。不過，對於「婦女及嬰幼兒營養補助特別計畫」(Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children ，WIC)，臨時開支法案卻僅提供經費到2024年1月19日，因為「婦女及嬰幼兒營養補助特別計畫」沒有包括在農業計畫當中。

主管機關農業部指出，「婦女及嬰幼兒營養補助特別計畫」為全美670萬名低收入婦女及嬰幼兒提供食物、哺乳支援等服務。

「全國WIC協會」(National WIC Association)臨時主席兼執行長馬契爾(Georgia Machell)發表聲明說，如果要避免「婦女及嬰幼兒營養補助特別計畫」預算不夠導致領取福利縮水或新申請者遭拒，國會必須盡快採取行動。聲明中指出，不管是福利縮水或新申請案件被打回票，都是不必要且令人無法接受的狀況。

農業部最新數據顯示，三餐不繼的美國民眾在2022年裡比2021年間多了數百萬人。

低收入 福利 拜登

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