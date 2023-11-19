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開車衝撞竊案激增 現代、起亞被偷來作案 商家裝金屬門擋下歹徒7次

編譯季晶晶／綜合19日電
利用車輛破壞商家入口行竊的案件日趨頻繁，讓商家不堪其擾。圖為加州羅蘭岡一家捷安特遭竊賊開車衝撞後，嘗試撬開鐵門闖入。（記者陳光立／翻攝）
利用車輛破壞商家入口行竊的案件日趨頻繁，讓商家不堪其擾。圖為加州羅蘭岡一家捷安特遭竊賊開車衝撞後，嘗試撬開鐵門闖入。（記者陳光立／翻攝）

華爾街日報報導，零售商正因為被稱為「開車衝撞」（ram raiding）的新犯罪趨勢而苦不堪言：竊賊駕駛偷來的車衝進商店，洗刼店內自動提款機、貴重物品和槍支

根據菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）官員，作案工具往往是被偷的現代汽車和起亞汽車。警方說法是，這些車缺乏某種防盜裝置，比較容易被偷。

上述竊案主要發生在西岸。11月6月，加州奧克蘭一家ampm便利商店被竊賊以鏟土機撞進店內，再用鍊條把自動提款機拉出來。

對街的美容用品店Beauty Supply Warehouse兩個月七次遭人企圖開車衝撞偷竊未遂。這家店裝有鋼柱和四扇金屬安全門，竊賊沒能成功入內，但安全門屢屢受損。

目前沒有針對開車衝撞盜竊的統計資料，但根據執法官員，自從新冠肺炎疫情以來，總體財產犯罪上升，開車衝撞的竊盜案也急劇增加。

智庫Council on Criminal Justice分析主要城市聯邦犯資料發現，2019到2022年間，非住宅竊案上升11.7%，機動車竊案飆升67.5%。社群媒體去年開始出現的「偷車挑戰」使得更多韓系車現代和起亞被偷，推升機動車竊案激增。

舊金山警局副局長、現為舊金山州立大學刑事司法研究講師的James Dudley說，開車撞開商店大門的情況愈來愈多，因為竊賊可以更快席捲財物，在警方趕到之前逃逸。

去年9月3日發生在密蘇里州萊特市一宗竊案，宵小於凌晨2時前，以現代Elantra汽車撞進槍支專賣店Osage Country Guns，花兩分鐘不到偷走35把槍，警方在他們逃逸一分鐘後趕到。

該店總經理John Dawson說，損害和業務損失共計20萬元，而被盜槍支約3萬元。為防再出這種事，該店在暫停營業五周後，於前門安裝三個重達4000磅的障礙物。

槍支 舊金山 加州

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