中美打擊芬太尼 專家：實際影響是問號

美中兩國元首日前達成遏止芬太尼販運的協議，華府智庫「布魯金斯研究所」專家表示，該協議是「外交和政治聲明」，實際影響仍是問號。(美聯社)

美中兩國元首日前達成遏止芬太尼販運的協議，華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）專家表示，該協議是「外交和政治聲明」，實際影響仍是問號。

拜登總統與中國國家主席習近平 15日在美國舊金山舉行雙邊會晤並達成多項協議，包括合作打擊毒品 販運，以遏止非法芬太尼（fentanyl）流入美國。

這項協議被認為是本次峰會一項重要實質性成果。英國廣播公司（BBC）中文網17日引述分析指出，有效遏制芬太尼非法貿易不僅能夠打擊毒品泛濫，還可對中美雙邊關係其他方面產生積極影響，例如在執法等問題進行合作可增進相互理解，為加強網路安全或智慧財產權保護等各領域合作鋪平道路。

不過，報導引述「布魯金斯研究所」外交政策專家費爾巴－布朗（Vanda Felbab-Brown）說，該協議是「外交和政治聲明」，實際影響仍是個問號。

費爾巴－布朗表示，「中國將如何追查這些公司還有待觀察」「中國會對其中3家公司下手嗎？5家？還是50家？」

費爾巴－布朗並認為，「相信中國會繼續將禁毒合作作為討價還價的籌碼和開展更廣泛外交的工具」。

芬太尼是一種類鴉片麻醉藥品，毒性比海洛因強50倍。美國緝毒局（DEA）表示，墨西哥販毒集團對芬太尼的出口負有主要責任，而這些販毒集團通常使用中國的原料來製造芬太尼。

阻止芬太尼泛濫一直是美國政府的優先事項。美國政府10月宣布對至少14家涉及向美國輸入芬太尼的公司進行制裁和起訴。被起訴的大部分是中國公司。

報導說，美國今年7月成立聯盟組織，以因應包括芬太尼在內的合成毒品威脅。中國最初拒絕參加發起該聯盟的線上會議。

美國因吸毒過量而死亡的人數激增，這個問題已困擾多位美國總統。前總統川普於2018年宣布與習近平達成協議，中國政府誓言將芬太尼列為管制物質。

據疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention, CDC ）數據，美國每天有超過150人死於與芬太尼等合成類鴉片相關的過量用藥。

另據CDC轄下國家衛生統計中心（National Center for Health Statistics），2015到2021年，此類過量用藥的人數增加了7倍多。