我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／政治犯父母 教我的4件事

社論／拜習眼中的兩個不同世界

中美打擊芬太尼 專家：實際影響是問號

中央社台北19日電
美中兩國元首日前達成遏止芬太尼販運的協議，華府智庫「布魯金斯研究所」專家表示，該協議是「外交和政治聲明」，實際影響仍是問號。(美聯社)
美中兩國元首日前達成遏止芬太尼販運的協議，華府智庫「布魯金斯研究所」專家表示，該協議是「外交和政治聲明」，實際影響仍是問號。(美聯社)

美中兩國元首日前達成遏止芬太尼販運的協議，華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）專家表示，該協議是「外交和政治聲明」，實際影響仍是問號。

拜登總統與中國國家主席習近平15日在美國舊金山舉行雙邊會晤並達成多項協議，包括合作打擊毒品販運，以遏止非法芬太尼（fentanyl）流入美國。

這項協議被認為是本次峰會一項重要實質性成果。英國廣播公司（BBC）中文網17日引述分析指出，有效遏制芬太尼非法貿易不僅能夠打擊毒品泛濫，還可對中美雙邊關係其他方面產生積極影響，例如在執法等問題進行合作可增進相互理解，為加強網路安全或智慧財產權保護等各領域合作鋪平道路。

不過，報導引述「布魯金斯研究所」外交政策專家費爾巴－布朗（Vanda Felbab-Brown）說，該協議是「外交和政治聲明」，實際影響仍是個問號。

費爾巴－布朗表示，「中國將如何追查這些公司還有待觀察」「中國會對其中3家公司下手嗎？5家？還是50家？」

費爾巴－布朗並認為，「相信中國會繼續將禁毒合作作為討價還價的籌碼和開展更廣泛外交的工具」。

芬太尼是一種類鴉片麻醉藥品，毒性比海洛因強50倍。美國緝毒局（DEA）表示，墨西哥販毒集團對芬太尼的出口負有主要責任，而這些販毒集團通常使用中國的原料來製造芬太尼。

阻止芬太尼泛濫一直是美國政府的優先事項。美國政府10月宣布對至少14家涉及向美國輸入芬太尼的公司進行制裁和起訴。被起訴的大部分是中國公司。

報導說，美國今年7月成立聯盟組織，以因應包括芬太尼在內的合成毒品威脅。中國最初拒絕參加發起該聯盟的線上會議。

美國因吸毒過量而死亡的人數激增，這個問題已困擾多位美國總統。前總統川普於2018年宣布與習近平達成協議，中國政府誓言將芬太尼列為管制物質。

據疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention, CDC）數據，美國每天有超過150人死於與芬太尼等合成類鴉片相關的過量用藥。

另據CDC轄下國家衛生統計中心（National Center for Health Statistics），2015到2021年，此類過量用藥的人數增加了7倍多。

毒品 習近平 CDC

上一則

田納西州連續槍殺4女 52歲男嫌開槍自裁身亡

延伸閱讀

NBA／綠衫軍4巨頭飆92分 布朗：進攻已趨於穩定 

NBA／綠衫軍4巨頭飆92分 布朗：進攻已趨於穩定 
美日南韓防長強調台海和平 將即時共享北韓飛彈數據

美日南韓防長強調台海和平 將即時共享北韓飛彈數據
娛樂／怪奇物語完結 布朗：謝謝 再見

娛樂／怪奇物語完結 布朗：謝謝 再見
NBA／雙J飆51分、哈勒戴準大三元 塞爾蒂克拿籃網止敗

NBA／雙J飆51分、哈勒戴準大三元 塞爾蒂克拿籃網止敗

熱門新聞

葉倫在In-N-Out漢堡餐廳中點餐。(截取自X@Viktoria Dendrinou)

既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店

2023-11-15 12:38
國務卿布林肯（中）在聽到拜登總統說習近平是獨裁者時，整張臉都皺了起來。（截自CNN畫面）

拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜

2023-11-16 13:57
房屋仲介是全美最熱門職業之一，聯邦法院上個月裁決出爐後，佣金計算的改變預料將掀起職場變化。（路透）

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

2023-11-14 10:40
精子的形狀及游向子宮的方式，也影響生育能力。(Getty Images)

困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了

2023-11-17 17:37
老年人口增加的趨勢將越來越嚴重。（美聯社）

何處是「老」家？美長照開銷暴增 拖垮數百萬家庭

2023-11-14 10:55
愛阿華州毆打教師致死的18歲少年古德爾被判終身監禁，他在庭上哭泣到流鼻血。(擷自YouTube@Law&Crime Trials)

愛阿華州弒師少年被判終身監禁 在法庭哭到流鼻血

2023-11-16 16:30

超人氣

更多 >
美國不正常？買賣房子付6%佣金 養300萬仲介商

美國不正常？買賣房子付6%佣金 養300萬仲介商
2024年4生肖桃花運爆發：屬鼠成眾人焦點 他好好表現就有美滿結果

2024年4生肖桃花運爆發：屬鼠成眾人焦點 他好好表現就有美滿結果
中了兆彩13.5億頭彩 緬因男不滿前女友「大嘴巴」怒告法院求償

中了兆彩13.5億頭彩 緬因男不滿前女友「大嘴巴」怒告法院求償
領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利
Costco紐華克門市開幕 停車場一位難求

Costco紐華克門市開幕 停車場一位難求