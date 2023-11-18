中了兆彩13.5億頭彩 緬因男不滿前女友「大嘴巴」怒告法院求償

今年1月開獎的兆彩樂透，獨得13億5000萬元頭獎的緬因州男子，因不滿前女友未能遵守雙方保密協議，將中獎一事洩漏給其他家人，造成他精神困擾和人身安全風險，向法院提告並具體求償。(美聯社)

據今日美國報(USA Today)報導，緬因州 一名男子今年年初贏得兆彩(Mega Millions)13億5000萬元頭獎後，因不滿前女友未能遵守雙方保密協議，將中獎一事洩漏給其他家人，造成他精神困擾和人身安全風險，於14日向州法院正式提告並具體求償。

據了解，化名無名氏(John Doe)的緬因州男子於今年元月間，贏得兆彩頭獎並選擇一次性領取7億2356萬元獎金，扣稅後實領4億400萬元，隨後透過信託機構代管獎金，中獎人個資 皆對外保密。

訴狀指稱，無名氏於2月8日和當時女友莎拉·史密斯(Sara Smith)簽署保密協議，直到2032年6月1日雙方共同生育的女兒年滿18歲為止，同時原告承諾被告持續提供經濟援助、保證其生活無虞。

訴狀主張，當時雙方簽署保密協議是為避免中獎人個資、財產以及女兒身分曝光。若違反保密協議，得獎人有權尋求合法賠償，且無需證明實際損失。

不料史密斯明知有保密義務，仍透過電話向原告父親和繼母洩密，就連原告姊妹後來也因為家族間口耳相傳，得知中獎消息。

訴狀指控：「由於被告未經授權即披露中獎訊息，導致原告蒙受無法彌補的傷害。」原告主張因為前女友違反保密協議，導致其精神困擾和家人騷擾，並可能危害其公開身分和人身安全，因此決定告上法院。

原告要求被告明確交代她究竟告訴了哪些人，同時對每一次洩密行為求取10萬元賠償金，外加律師和訴訟費用。

無名氏的顧慮並非毫無根據。密西根州 居民克莉絲蒂·戴維斯(Cristy Davis)贏得勁球(Powerball)7000萬元獎金，因為身分未經授權就曝光，讓她飽受困擾：「中獎絕對會改變生活，很多人會搬家，但我沒有，這就是我始終深感困擾的原因。」並主張：「應該通過允許中獎人匿名的法律，因為彩券單位不知道中獎後的影響。」