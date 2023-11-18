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科羅拉多法官認川普涉入國會暴動 但不撤參選資格

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科羅拉多法官認川普涉入國會暴動 但不撤參選資格

編譯高詣軒／即時報導
美國前總統川普9月在南卡羅來納州出席競選活動。路透
美國前總統川普9月在南卡羅來納州出席競選活動。路透

美國憲法第14條修正案第3款規定，對美國造反或叛亂者不得任公職，因此有意回鍋的前總統川普，近期被控因涉及2021年國會暴動而喪失參選資格。不過一名科羅拉多州法官17日判定，川普雖涉入該暴動，但因不確定該款修憲是否適用總統，川普仍能登上該州初選選票。

美聯社報導，一個左翼團體先前代表一群共和黨和無黨派科州選民狀告法院，主張川普涉入2021年1月6日國會暴動，依法不得擔任總統。對此，科州的地區法官華勒斯（Sarah B. Wallace）雖不採信川普律師辯稱，當時川普只是行使言論自由的說法，但因該修憲案第3款並未直接指明適用於總統，不願判定川普無法參選。

報導指出，該項南北戰爭時期的修憲案第3款，明確指出適用於美國國會兩院議員、正副總統的選舉人（elector）及其他文武官職，但未指明總統本身。

華勒斯在長達102頁的判決裡寫道，在沒有清楚、無庸置疑的指明，顯示該修正案第3款適用於總統之下，該法庭判決不願採納會使總統候選人喪失資格的法律解釋。

川普競選發言人史帝芬．張表示，該判決再度讓相關選票爭議朝向結束。

在美國其他州，也有援引該修憲案第3款主張川普已失參選資格的訴訟，但本月稍早，一個明尼蘇達州的法庭認定，能決定誰能參選的是各個政黨，川普能留在初選選票上；一名密西根州的法官則判定，該修憲案第3款是否適用於川普，宜由美國國會決定。

在科州提告的華府公民道德責任組織（CREW）表示，將上訴至科州最高法院。代表選民興訟的律師尼可拉斯（Mario Nicolais）說，法庭審慎檢視證據後認定川普涉入當年暴動，對此見解感到欣慰，後續上訴將處理僅有的法律問題，即該修憲案第3款是否適用於涉及暴動的總統。

川普 共和黨 密西根州

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