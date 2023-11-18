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開除ChatGPT之父 OpenAI喪失募資攬才的看板人物

編譯梁采蘩／即時報導
OpenAI執行長阿特曼17日遭公司董事會解職。路透報導，這項高層人事異動將打擊該公司的募資與攬才能力。（Getty Images）
OpenAI執行長阿特曼17日遭公司董事會解職。路透報導，這項高層人事異動將打擊該公司的募資與攬才能力。（Getty Images）

開創生成式人工智慧（AI）熱潮的OpenAI公司傳出人事大地震，被視為ChatGPT之父的執行長阿特曼（Sam Altman）17日突然被公司董事會解職，讓內部及科技業一片震驚。

路透報導，OpenAI目前市值約800億美元，這項高層人事異動將打擊公司的募資與攬才能力。導致阿特曼被解職的更多細節尚待釐清，董事會指他在溝通過程始終「不坦白」。

儘管OpenAI向員工保證，公司沒有他也會過得很好，但這位38歲的科技業超級巨星曾管理過矽谷最著名的新創孵化器YCombinator，也是AI界的看板人物。他的離去勢必為公司營運留下急需填補的大洞，因為維護ChatGPT需耗費龐大資金，也需要才華洋溢的工程師加入，這兩項資源都有賴阿特曼來吸引。

阿特曼被認為是說服微軟執行長納德拉（Satya Nadella）投資100多億美元的大功臣，今年他帶領OpenAI進行要約收購交易，讓市值從290億美元增至800多億美元，幾乎成長三倍。他的個人光環還幫助公司在競爭最激烈的科技就業市場招募AI工程師，成功從谷歌、微軟等其他薪資待遇更優渥的公司挖角人才。

生成式AI大行其道後，引發機器人取代人類工作、剽竊智財、成為詐騙與作弊利器等憂慮。但阿特曼16日在APEC論壇一場座談會發表演說，認為現在還不需要「嚴格監管」AI。他說，「到了某個時候，當這個模型能有相當於整家公司、整個國家、整個世界的產值」，這樣的規則會很有用。

路透指出，阿特曼對AI的理念十分吸引那些厭倦為大型科技企業賣命、心懷抱負的工程師。他在三年前一篇文章寫道：「只要你是對的，被多數人誤解就是一種優勢，而非劣勢。你和一小群叛逆者將獲得空間，解決一個他人無法解決的重要問題。」

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