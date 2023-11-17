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OpenAI人事大動盪 技術長暫代執行長 「她」是何許人也？

編譯徐榆涵／即時報導
聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI高層人事大動盪，執行長一職將由現任科技長穆拉蒂（Mira Murati）暫代。（美聯社）
聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI高層人事大動盪，執行長一職將由現任科技長穆拉蒂（Mira Murati）暫代。（美聯社）

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI高層人事大動盪，其董事會17日宣布執行長奧特曼（Sam Altman）將離職，由技術長穆拉蒂（Mira Murati）暫時接任，拋下震撼彈。

紐約時報報導，OpenAI表示，34歲的穆拉蒂擁有「獨特技能」，並將在「正式尋找永久首席執行長期間提供無縫過渡」。

儘管穆拉蒂自去年以來一直擔任首席技術長，但現任和前任員工表示，穆拉蒂其實身兼公司營運主管的角色。她確保其工程師按計畫開發ChatGPT不同版本，處理了公司與投資者和合作夥伴微軟的關係，並協助制定其在華府和歐洲的人工智慧政策。

微軟執行長薩蒂亞．納德拉（Satya Nadella）在時代雜誌一篇關於穆拉蒂的文章寫道，「她表現出了組建具技術專長、商業頭腦和深知使命重要性團隊的能力。因此，穆拉蒂幫助建立了一些我們從所未見且令人興奮的人工智慧技術。」

穆拉蒂出生於阿爾巴尼亞，在加拿大接受教育，是一名機械工程師，在達特茅斯學院就讀大學時曾製造過一輛混合動力賽車。她於2018年加入OpenAI，此前曾在特斯拉待過，負責Model X的開發，也曾在開發3D體感操作技術新創公司Leap Motion工作過，皆在兩家公司發揮關鍵作用。

穆拉蒂曾表示，她在特斯拉期間開始接觸了人工智慧，也讓她就此感興趣。隨後OpenAI聘請她擔任應用人工智慧和合作夥伴關係副總裁。

2019年，OpenAI從非營利組織轉變為營利組織。穆拉蒂也步步高升，成為OpenAI產品和合作夥伴關係的高級副總裁。直到2022年成為首席技術長。

自從穆拉蒂被任命為技術長後，OpenAI就接連推出最熱門的明星AI產品，像是生成式AI工具ChatGPT及Dall-E，就此引發熱潮、吸引數億用戶，穆拉蒂也開始走進媒體視野。

OpenAI由一組高階領導層負責監督，其中包括甫被董事會解職的前任執行長奧特曼（Sam Altman）、同步宣布辭職的前任總裁布羅克曼（Greg Brockman）、聯合創辦人之一扎勒巴（Wojciech Zaremba）。穆拉蒂也是領導團隊成員之一，負責執行公司團隊的決策。

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