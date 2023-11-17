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平均680元 感恩節搭機出行機票更貴了

編譯俞仲慈／綜合17日電

新聞周刊(News week)引述美國汽車協會(AAA)旅遊資深副總裁寶拉‧提德威爾(Paula Twidale)的說法指稱，旅遊業自疫情結束後已經復甦，但航空業運量仍未達疫情前水準，民眾若有意在感恩節搭機出遊，需有多付機票錢的心理準備。

根據統計，11月和12月平均機票售價，國內線約680元，比2022年高出5%，同時國際線平均票價約1230元，較去年略為調降不到6%。

提德威爾向新聞周刊表示：「造成今年國內線機票價格上漲的部分原因，是航空業仍在努力將運量恢復至2020年疫情前水準。」並補充道：「航空公司因為人力有限加上仍忙著培訓員工，無法讓所有班機重新投入營運，因此尚未達到2019年的運量。」

提德威爾解釋道：「當產能有限就會影響成本，成本水漲船高又造成票價變貴，過去數年來機票每年調漲，而且自去年以來持續上漲。」

尤其像感恩節這種旅行旺季，提德威爾強調：「今年感恩節搭機出門，機票價格更貴，甚至超過2019年，並創下2005年以來最大漲幅，而且比2019年高出2.5%。」

提德威爾表示，儘管飛機載客量尚未達標，但許多民眾仍傾向利用假期出遊，順便和家人團聚，所以「大家出遊時間非常集中」。

另外通膨仍居高不下，10月份通膨率為3.2%，略低於上個月3.7%，但國人仍熱中出門旅遊，不過因為旅遊花費上漲，也可能會減少搭機出門的次數，提德威爾表示：「與其多次旅行，不如將三、四趟的行程壓縮為一、兩趟就好。」

整體而言，國人又開始四處旅行，甚至超過旅遊旺季，提德威爾表示：「很多時候大家是在機場打轉，最近去過機場的人肯定知道機場裡面擁擠的程度。」

正因為搭機需求旺盛，短期內機票沒有降價空間，提德威爾表示：「根據2024年機位預訂狀況，明顯未出現對航空業的利空，感恩節尤其具有指標性，因為是家庭度假，大家還是會選擇出門旅行。」

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