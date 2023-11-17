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感恩節火雞便宜了 但這些食物漲價…10人大餐不到62元

記者張聲肇／即時報導
（美聯社）
（美聯社）

感恩節大餐主角火雞價格下跌，主因禽流感遽減，但部分配菜與點心漲價，這要怪通貨膨脹。

美國農莊聯盟（American Farm Bureau Federation）日前表示，10人份的感恩節火雞餐要61.17元，平均每人不到6.2元，比去年下跌4.5%，但比2019年高出25%。它說，16磅的火雞要賣27.35元，一磅1.71元，比去年便宜5.6%，因為禽流感案例少了很多。

聯盟會長杜瓦爾（Zippy Duvall）說，雖然今年的火雞大餐價格稍有下跌，高通膨率持續打擊美國家庭，包括農家，隨便舉幾個例，燃料、種子、肥料、運輸成本，無一不漲。

農莊聯盟連續38年調查火雞、填塞料、甘藷、南瓜派等感恩節大宗消費品的價格，發現今年填塞料、冷凍派皮、打稠的鮮奶油、冷凍豆、全脂牛奶、新鮮蔓越莓、以及綜合原料的價格跌幅在2%和18%之間。冷凍餐包、南瓜派餡、地瓜、胡蘿蔔芹菜盤則漲價，幅度2-4%。

農產品研究員康貝爾（Harry Campbell）說，美國胡蘿蔔價格這個月暴漲27.2%到每磅0.77元，有兩大原因：供應鏈問題，主產地加州長期乾旱。

「資料收集」市場研究公司說，感恩節大餐配菜及甜點的價格從去年41.72元增加6.28%，今年要44.34元，這是根據沃爾瑪、克若格、目標等超市11月11日前馬鈴薯、烤火雞肉汁、奶油餅乾、四季豆、蔓越莓醬、南瓜派餡、甜玉米等價格估算出來的。

消費者研究公司Pattern說，因為牛奶和火雞價格下跌，感恩節雜貨總價今年比去年稍微減少0.5%。不過，橄欖油和地瓜比去年貴10%。

產量占聖誕節火雞三分之一的北卡州奶油球公司說，雖然79%受調民眾預期通膨會影響他們今年的感恩節計畫，89%仍會慶祝感恩節，多數仍打算享用火雞大餐。

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