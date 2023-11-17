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「天生要擔任這職位」剛畢業5個月 他當選最年輕教育委員

編譯尤寶琪／即時報導
新澤西州斯巴達鎮18歲居民伍德(左)，高中畢業才五個月，就在最近的地方選舉中贏得斯巴達教育委員會席次，另外兩人為他的競選搭檔加格農(中)和朗斯基(右)。(取自Chad Wood競選官網)
新澤西州斯巴達鎮18歲居民伍德(左)，高中畢業才五個月，就在最近的地方選舉中贏得斯巴達教育委員會席次，另外兩人為他的競選搭檔加格農(中)和朗斯基(右)。(取自Chad Wood競選官網)

新澤西州斯巴達鎮18歲居民伍德(Chad Wood)，高中畢業才五個月，目前還是蘇薩克士郡社區學院的新生，在最近這次地方選舉中贏得斯巴達教育委員會席次，成為新州有史以來，最年輕的教委會成員。

伍德的老師約澤夫奇克(Caitlin Jozefczyk)表示：「他天生就是要擔任這個職位；他非常善於表達，知道自己是什麼樣的人，也知道自己相信什麼。」

伍德在2022年擔任斯巴達教育委員會的學生代表；他第一次參加會議時，主席莫里斯(Kurt Morris)認為既然所有想參與會議者都在現場，因此提議停止會議直播；但伍德反對，表示他在工作中的父母和其他人，無法參加但可以上網觀看；他更主動提出找志工來錄影；停止會議直播的動議最後以失敗收場。

伍德指出：「現在，我們的會議有一千次瀏覽率。」

伍德打出「停止加稅」口號，投入11月8日的選舉。珍妮佛·朗斯基(Jennifer Lonsky)是伍德的競選搭檔之一，她記得自己是在後來一場會議中，因為教育委員主張將一本書限制閱讀年齡從國中提高到高中而引發的爭議中，開始注意到伍德；學區委員會律師不許他與教育委員同桌發言，於是他就改以民眾身分排隊發言。

朗斯基表示：「我心想，『哇，看看這孩子多麼主動，他真的很關心這議題。』」

伍德的另一位競選搭檔凱特琳·加格農(Kaitlin Gagnon)，則是看到伍德在爭議加劇後，依然直言不諱；她說：「我認為我們的學區非常需要他。」

該學區的家長權利倡議者在2022年11月贏得教育委員會控制權，取消保護跨性別學生政策，讓學區登上新聞頭條。後來，教師工會對五名教育委員進行了不信任投票，因為這些委員將自身政治觀點帶入董事會治理中。

隨著伍德、加格農和朗斯基的勝選，家長權利倡議者在教委會的多數局面終於被打破。

教育 學區 新澤西州

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