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家門口對竊賊開槍卻遭吊銷槍照 NRA：懲處手段不當

記者顏伶如／即時報導
全國步槍協會(National Rifle Association，NRA)發言人麥克勞夫林(Billy McLaughlin)發表聲明指出，加州政府對男子的懲處手段失當，應予譴責。（路透）
全國步槍協會(National Rifle Association，NRA)發言人麥克勞夫林(Billy McLaughlin)發表聲明指出，加州政府對男子的懲處手段失當，應予譴責。（路透）

一名加州男子4日晚間返家時遇到兩名蒙面歹徒企圖侵入家中，在車庫車道開槍將歹徒嚇跑，當時家裡有妻子、出生5個月大的女兒及保母，但現在男子卻被通知「隱密攜槍許可證」(concealed-carry permit)已遭吊銷。全國步槍協會(National Rifle Association，NRA)發言人麥克勞夫林(Billy McLaughlin)發表聲明指出，加州政府對男子的懲處手段失當，應予譴責。

洛杉磯居民瑞奇(Vince Ricci)透過全國步槍協會發表影片聲明表示，開槍是基於自衛，因為兩名歹徒「拿槍指著我的胸口」，沒想到成功保衛妻女之後，受到憲法第二修正案保護的擁槍權卻被加州政府剝奪。

11月4日晚間7時30分左右，洛奇從健身房返抵座落門禁社區裡的住家，發現兩名蒙面男子企圖侵入家裡。他說，事件發生經過剛好都被門口的監視器拍下。

身為攝影工作室執行長的瑞奇接受福斯數位新聞(Fox News Digital)訪問時說，16日早晨接到警長辦公室電話通知「隱密攜槍許可證」已被吊銷，原因是洛杉磯警察局派員調查這起案件時，他曾對警察大吼大叫。

麥克勞夫林說，加州政府對瑞奇的懲處手段應該受到譴責，全國步槍協會力挺瑞奇與所有負責任的加州持槍民眾。

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