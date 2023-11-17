襲擊裴洛西丈夫兇手被判有罪 或面臨最高50年監禁

眾院前議長裴洛西的丈夫保羅(前者)。(美聯社)

舊金山 一個陪審團16日裁定去年襲擊國會眾院 前議長裴洛西 丈夫的男子有罪。

美聯社報導稱，經過大約八個小時的審議之後，舊金山一個陪審團16日裁定，襲擊裴洛西丈夫保羅‧裴洛西(Paul Pelosi)的嫌疑人狄帕培(David DePape)犯有「企圖綁架一名聯邦官員和襲擊一名聯邦官員直系親屬」的罪名。狄帕培可能因兩項指控面臨最高50年監禁。

43歲的狄帕培近期承認自己於2022年10月28日闖入裴洛西夫婦位於舊金山的家中，並打算將裴洛西扣為人質，聲稱如果裴洛西對他撒謊，就「打碎她的膝蓋」。他還承認，在警察出現後，他用錘子襲擊了裴洛西的丈夫。裴洛西的丈夫近期出庭作證時說，他仍未完全康復。

狄帕培的律師辯稱，其當事人的襲擊行為是出於政治信仰，而非試圖干擾裴洛西作為國會議員的公務，因此對他的指控是無效的。辯護律師還告訴陪審員，狄帕培深受陰謀論影響。狄帕培對這些指控也不認罪，他承認在讀完網路上有關對前總統川普的評論後，自己的政治傾向從左翼轉向右翼。狄帕培表示，在意識到自己更大的計畫可能會瓦解後，他襲擊了裴洛西的丈夫。