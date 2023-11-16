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抗議低薪 全美200多家星巴克「紅杯日」罷工

編譯周芳苑／綜合16日電
星巴克員工在曼哈頓的門市前罷工。（美聯社）
星巴克員工在曼哈頓的門市前罷工。（美聯社）

全美有200多家星巴克(Starbucks)門市員工刻意在16日一年一度的「紅杯日」(Red Cup Day)罷工一天。組織者聲稱，這是致力為星巴克門市員工組建工會兩年多來，規模最大的一次罷工。

工人聯合會(Workers United)選擇紅杯日罷工，因為這一天星巴克會送出數千個可重複使用紅色杯子給訂購節日飲料的顧客，是這家連鎖咖啡一年中最忙碌的日子之一。

工會預估，約有5000多名工人參加這一場「紅杯對抗」(Red Cup Rebellion)。另有約30家門市在15日舉行罷工。

已在星巴克工作16年的施韋策(Juniper Schweitzer)說，她熱愛這家公司及企業理想，但星巴克並未實現承諾，紅杯日或者其他買一送一等頻繁促銷活動帶給員工額外壓力，而且人手不足、工資過低。她對此已厭倦。

自從紐約州水牛城一家星巴克門市2021年底成立工會以來，這次罷工是第五次大規模勞工行動；去年有110家門市員工在紅杯日罷工，

截至今年10月1日，星巴克整體營收成長12%，達360億元，創新高，罷工對銷售影響不大。

紅杯日當天全美有近1萬家星巴克門市營業。有些門市即使有員工參加罷工，仍正常營業，由未參與罷工的人員支援。

2021年底以來，全美41州至少363家星巴克直營門市投票決定成立工會。

星巴克總部反對成立工會，迄今尚未與任何投票支持成立工會的分店達成協議。國家勞工關係委員會(National Labor Relations Board)已對星巴克提出111起不平等勞工行為投訴，包括拒絕協商；星巴克辯稱，是工人聯合會拒絕安排協商的時間。

今年以來，全美至少有45萬7000人參加過315場罷工。

星巴克員工在曼哈頓的門市前罷工。（美聯社）
星巴克員工在曼哈頓的門市前罷工。（美聯社）
星巴克員工在曼哈頓的門市前罷工。（美聯社）
星巴克員工在曼哈頓的門市前罷工。（美聯社）
星巴克員工在曼哈頓的門市前罷工。（美聯社）
星巴克員工在曼哈頓的門市前罷工。（美聯社）
星巴克員工在西雅圖派克市場附近的門市前罷工。（美聯社）
星巴克員工在西雅圖派克市場附近的門市前罷工。（美聯社）

星巴克 罷工 勞工

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