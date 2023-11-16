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拜習會後 美前官員：美中競爭本質不變缺乏互信

中央社華盛頓16日專電
總統拜登（Joe Biden）15日與習近平在舊金山進行長達4小時的會談。美聯社
總統拜登（Joe Biden）15日與習近平在舊金山進行長達4小時的會談。美聯社

舊金山拜習會談結束，美國喬治城大學研究員、前白宮國安會官員韋德寧今天表示，美中競爭本質不變，只是從無溝通轉為有溝通，雙方互信程度仍是歷史新低。

總統拜登（Joe Biden）昨天與習近平在舊金山進行長達4小時的會談。拜登表示，會談取得實質進展，美中同意重新開放軍事溝通管道，在類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）防制方面共同合作，並討論人工智慧（AI）議題。

談到拜習會成果，韋德寧（Dennis Wilder）今天在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）一場視訊活動上語帶保留。

韋德寧表示，在重啟軍事溝通管道方面，中方只給「半套」（half a loaf），僅重啟工作層級海事議題討論，未重新開放五角大廈與中共中央軍事委員會間較具戰略性的討論；美中防長會晤雖獲重啟，但中國防長一職目前仍懸缺。

至於AI議題，韋德寧指出，美中在AI領域成立類工作小組，但內涵非常模糊，他也對中方意圖有所懷疑。他認為，北京可能更多是想藉工作小組進行情蒐，了解華府在AI上進展，而非真的想跟美方合作。

針對外界關注的台灣議題，韋德寧表示，北京希望拜登能做出強烈表態，表明反對台灣獨立，支持兩岸統一，但拜登沒這麼做。

韋德寧引述中國公布的拜習會摘要指出，中方僅提到拜登去年11月印尼峇里島針對台灣的發言，顯然拜登昨天沒說出北京想聽的話，被認為發言不及去年，這可能讓中方有些緊張。

至於他如何解讀拜登在會後記者會上稱習近平為獨裁者，韋德寧說，拜登近期就曾在一場募款活動上用獨裁者稱呼習近平，拜登對中國絕對有負面觀感。

韋德寧也提到，美中雙方缺乏互信，中國宣稱自己愛好和平，卻持續在台灣周圍作為，美國宣稱自己不尋求與中國「脫鉤」（decoupling），卻不停談論供應鏈、限制技術等事，「我從未見到美中之間信任程度如今天般低」。

韋德寧指出，這場拜習會的主要目的是穩定關係，而非大幅改善關係。美國私部門與媒體某種程度把會談定義為美中關係的「重置」，認為美中關係不再向下墜，可能開始回升。

但他強調：「這（美中）不是合作，是競爭。先前是無溝通競爭，現在是有溝通競爭，這是唯一的差別。」

拜登 拜習會 AI

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