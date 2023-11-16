國會警察與挺巴勒斯坦示威民眾衝突 6警受傷 1人被捕

國會警察15日與挺巴勒斯坦的示威者發生推撞衝突，共造成六名國會警察負傷，一名示威民眾因襲警被捕。(Getty Images)

美國因以色列 及哈瑪斯戰火產生的對立現象未歇，路透報導，15日數十名聚集在華府民主黨 全國委員會(DNC)總部外要求加薩停火的示威者，與國會警察發生衝突，導致六名國會警察受傷，一人因襲警被捕。

這場抗議活動由三個倡議團體發起，在國會大廈附近舉行。示威者在民主黨全國委員會大樓入口處手挽手，一些人合唱道：「你站在哪一邊？」

影片來源：YouTube CBS News

警方試圖將示威者帶離該大樓，還使用了胡椒噴霧及噴射化學刺激物。

國會警察表示，大約有150人參與了「非法並暴力的抗議行動」。六名警察因受傷接受治療，包括被割傷、被胡椒噴霧攻擊和毆打等。

活動組織者否認了有關示威者暴力的指控。

民主黨籍聯邦眾議員卡斯坦(Sean Casten)表示，民主黨全國委員會大樓「被抗議者包圍，封鎖了所有進出口」。

他說：「我們被武裝警察救出來，他們不知道抗議者的目的是什麼；他們只知道國會議員被困在裡面無法離開，示威者也不讓警察通過。」

示威活動的組織者包括要求美國猶太 團體停止支持以色列對巴政策的「IfNotNow」、主張巴勒斯坦獨立的「猶太和平之聲」(Jewish Voice for Peace)以及「美國民主社會主義者」(Democratic Socialists of America)。

影片來源：YouTube NBC4 Washington