國會警察與挺巴勒斯坦示威民眾衝突 6警受傷 1人被捕
美國因以色列及哈瑪斯戰火產生的對立現象未歇，路透報導，15日數十名聚集在華府民主黨全國委員會(DNC)總部外要求加薩停火的示威者，與國會警察發生衝突，導致六名國會警察受傷，一人因襲警被捕。
這場抗議活動由三個倡議團體發起，在國會大廈附近舉行。示威者在民主黨全國委員會大樓入口處手挽手，一些人合唱道：「你站在哪一邊？」
影片來源：YouTube CBS News
警方試圖將示威者帶離該大樓，還使用了胡椒噴霧及噴射化學刺激物。
國會警察表示，大約有150人參與了「非法並暴力的抗議行動」。六名警察因受傷接受治療，包括被割傷、被胡椒噴霧攻擊和毆打等。
活動組織者否認了有關示威者暴力的指控。
民主黨籍聯邦眾議員卡斯坦(Sean Casten)表示，民主黨全國委員會大樓「被抗議者包圍，封鎖了所有進出口」。
他說：「我們被武裝警察救出來，他們不知道抗議者的目的是什麼；他們只知道國會議員被困在裡面無法離開，示威者也不讓警察通過。」
示威活動的組織者包括要求美國猶太團體停止支持以色列對巴政策的「IfNotNow」、主張巴勒斯坦獨立的「猶太和平之聲」(Jewish Voice for Peace)以及「美國民主社會主義者」(Democratic Socialists of America)。
影片來源：YouTube NBC4 Washington
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