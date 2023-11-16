愛阿華州弒師少年被判終身監禁 在法庭哭到流鼻血
愛阿華州18歲少年古德爾(Jeremy Goodale)在2021年毆打一名高中教師致死，15日被判處終身監禁，在自白時他不斷道歉哭泣，還在回到座位後流下鼻血。
古德爾在服刑滿25年後，將有機會獲得假釋。
在愛阿華州一級謀殺罪的刑罰是終身監禁，但若犯罪者是青少年，即使犯下最嚴重罪行，也有機會獲得假釋。
古德爾與另一名同齡青少年米勒(Willard Miller)殺害費爾菲爾德高中(Fairfield High School)66歲西班牙語教師葛雷柏(Nohema Graber)，犯罪動機是米勒獲得的成績不佳。
葛雷柏有每天到公園散步的習慣，這兩名當年16歲的高中生跟蹤她，用球棒毆打她致死，並把葛雷柏的屍體藏在公園內鐵路枕木旁的獨輪手推車，並蓋上防水布。
在被判刑之前，古德爾向老師的家人、社區、朋友和自己的家人道歉。
「我很抱歉，真的很抱歉。我所奪走的東西永遠無可挽回。」古德爾在庭上啜泣著說，「每一天我都希望能夠回到過去阻止自己，不要造成這種損失和我給每個人帶來的痛苦。」
另一名青少年米勒被判終身監禁，最低刑期為35年。他花了兩周時間籌畫這起犯罪。
法官表示，儘管古德爾不是謀殺案的策畫者，但他承認在米勒第一次揮棒擊中葛雷柏後，他用棒球棒擊打了葛雷柏五次，以確保她斷氣；古德爾也承認幫助米勒藏屍。
影片來源：YouTube Law&Crime Network
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