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拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜

世界新聞網王若馨／即時報導
國務卿布林肯（中）在聽到拜登總統說習近平是獨裁者時，整張臉都皺了起來。（截自CNN畫面）
國務卿布林肯（中）在聽到拜登總統說習近平是獨裁者時，整張臉都皺了起來。（截自CNN畫面）

拜登總統15日晚在拜習會後記者會中回答提問時，說中國國家主席習近平是獨裁者，鏡頭捕捉到當時坐在台下第一排的國務卿布林肯，整張臉都皺了起來還微微晃頭，顯得坐立難安。

拜登被記者問到在當天的拜習會過後，他是否仍然認為習近平是獨裁者，拜登回答說，「這樣說吧，聽著，他是。我的意思是，從某種程度來說，他是獨裁者，因為他統治着一個共產主義國家，而這個國家的政府形式與我們的政府完全不同。」

拜登6月曾在加州一場競選募款活動中，將習近平比作「獨裁者」，引發北京當局反彈。

義大利前外交官卡內洛斯(Marco Carnelos)在X平台(昔稱推特)說：「看看布林肯絕望的身體語言…12個月的辛勤工作和外交努力就被簡單的一句話扔進了廁所。」

NBC的資深新聞編輯吉布森(Ginger Gibson)說：「你可以跳過拜登總統前面20分鐘的演講，直接去看布林肯的肢體語言那一段，你幾乎可以聽見布林肯倒吸一口氣。」

公民自由報(Citizen Free Press)評論說：「布林肯看起來像是想鑽進洞裡。」

今年6月，拜登在加州一場競選募款活動中，將習近平比作「獨裁者」。

拜登15日與習近平舉行峰會，這是兩人睽違一年再次面對面會晤。

影片來源：YouTube The Washington Examiner

國務卿布林肯（前左二）在拜登總統在拜習會的記者會中坐在前排。（美聯社）
國務卿布林肯（前左二）在拜登總統在拜習會的記者會中坐在前排。（美聯社）

拜登 布林肯 習近平

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