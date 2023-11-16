為詐30萬 水瓶加6罐眼藥水毒死朋友 威州女謀殺罪成

39歲的威州婦女庫爾澤斯基(Jessy Kurczewski)，日前由陪審團裁決一級蓄意謀殺罪成。(沃基沙郡警長辦公室)

坊間藥房隨處可買到的眼藥水，竟然也成為殺人工具。威斯康辛州 一名婦女被控在朋友的水瓶中加入了致命劑量的眼藥水，日前由陪審團裁決一級蓄意謀殺罪成立，該名39歲的女嫌將因此面臨終身監禁。

經過兩天的討論，威州沃基沙郡法庭(Waukesha County court)的陪審團達成共識，宣布認定39歲的庫爾澤斯基(Jessy Kurczewski)的蓄意殺人罪、盜竊罪全部成立，聽到裁決後，庫爾澤斯基在法庭上聲淚俱下。

庫爾澤斯基被控與62歲的賀爾南(Lynn Hernan)的死亡有關，賀爾南在2018年被發現死於其皮沃基市(Pewaukee)的自家住宅內。根據刑事指控，庫爾澤斯基在賀爾南死前兩年，先後詐騙 了她將近30萬元。但庫爾澤斯基對一項一級蓄意謀殺罪、兩項盜竊重罪 一直不認罪。

根據警方報告，賀爾南2018年10月3日被發現坐在客廳的躺以上昏迷不醒，旁邊的桌子擺滿了處方藥物，她的胸口則有被碾碎藥物殘留，這起死亡案件最初被認定為死者吸毒過量。

根據訴狀，賀爾南的朋友兼看護庫爾澤斯基當時報警表示，她去賀爾南家時發現賀爾南反應遲鈍、沒有呼吸，庫爾澤斯基告訴警方，她覺得賀爾南有自殺傾向，因為其健康狀況糟糕。

法院文件顯示，在賀爾南死亡約三個月後，毒理學分析出爐指出，賀爾南身上含有致命劑量的四氫唑啉(tetrahydrozoline)，這是一種眼藥水的主要成分，沃基沙郡的警長辦公室因此對該案重啟調查。警方最終在2021年的6月逮捕了庫爾澤斯基，並隨即對她提出控罪。

在長達數周的庭審中，檢察官稱庫爾澤斯基是賀爾南遺囑中的受益人之一，且對於被告來說，「賀爾南死了會比活著更有價值。」被告辯護律師葛拉維茲(Pablo Galaviz)則堅稱庫爾澤斯基沒有對死者下毒，「死者喜歡伏特加、也喜歡Visine眼藥水，被告也不知道為什麼。」

根據「每日郵報」報導，被告承認她為賀爾南買了一瓶水，水瓶裡加了六罐的 Visine品牌眼藥水，當時受害者喝光了瓶子裡的全部內容物。

調查人員在賀爾南死後的調查中，發現嫌疑人詐走受害者30萬元，其中包含一張13萬204元的支票 ，庫爾澤斯基將這張支票非法轉給自己。

沃基沙郡的地方檢察官倪可利(Abbey Nickolie)在陪審團公布判決後表示，被告出於貪婪背叛了賀爾南，此案凸顯了一個人為了自己想要的東西，什麼事都能做出來。