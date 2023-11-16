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美中商務部長將在APEC會談 落實拜習會共識

中央社台北16日電
商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（美聯社）
商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（美聯社）

中國商務部今天表示，中美兩國商務部長將在這次亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間再次舉行會談，討論落實拜習會達成的重要共識，解決雙邊經貿關係中的重要問題。

據官網發布，中國商務部16日下午舉行例行記者會，有港媒記者提問，中美元首15日舉行會晤，接下來雙方商務領域工作組會如何落實會晤成果，推動經貿關係進展？尤其是在美對中雙向投資限制、制裁打壓中企、對中出口管制、加徵關稅等方面，美方是否有正面回應中方關切？

中國商務部發言人何亞東回覆稱，中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）在美國舊金山市成功舉行會晤，為中美關係和中美經貿關係發展指明了方向。商務部將認真落實兩國元首達成的重要共識，努力推動雙邊經貿關係健康穩定發展，為世界經濟注入更多穩定性和正能量。

何亞東宣布，此次APEC領導人非正式會議期間，中國商務部長王文濤將與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）再次舉行會談，討論落實兩國元首會晤達成的重要共識，解決雙邊經貿關係中的重要問題。

日媒記者提問，中國國際進口博覽會期間，王文濤參觀了美國美光科技的展台。但是此前5月時，網信辦要求國內關鍵訊息基礎設施的運營者停止採購美光科技的產品。這個措施會有變化嗎？

何亞東表示，中方有關部門依法對存在重大安全風險的美光相關產品採取措施，範圍是明確的，即國內關鍵訊息基礎設施領域。中方注意到，美光表示將繼續擴大在中投資。

他說，中國堅定不移推進高水準對外開放，不斷優化外商投資環境，為外資企業提供服務保障。歡迎美光在內的外資企業繼續深耕中國市場，在遵守中國法律法規的前提下實現更好發展。

新華社報導，拜習會今晨結束後，中國外交部長王毅表示，兩國元首在政治外交、人文交流、全球治理、軍事安全等領域達成了20多項共識。

他表示，對話合作上，雙方決定加強高層交往，推進並啟動在商業、經濟、金融、出口管制、亞太事務、海洋、軍控和防擴散、外交政策規劃、聯合工作組、殘疾人等各領域的機制性磋商。雙方同意啟動續簽「中美科技合作協定」磋商，重啟中美農業聯委會。

王毅表示，兩國元首同意，雙方團隊繼續保持高層互動和互訪，跟進落實舊金山會晤後續。

商務部 投資 王毅

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