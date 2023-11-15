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星鏈最快明年掛牌上市？馬斯克否認

編譯簡國帆／即時報導
馬斯克否認要讓「星鏈」（Starlink）低軌衛星聯網服務最快明年上市的傳聞。（美聯社）
馬斯克否認要讓「星鏈」（Starlink）低軌衛星聯網服務最快明年上市的傳聞。（美聯社）

有傳聞指出億萬富豪馬斯克旗下SpaceX正討論讓「星鏈」（Starlink）低軌衛星聯網服務最快明年上市，馬斯克15日予以否認，指稱這則報導「錯誤」。

在前身為推特的社群媒體X上，有用戶分享一則彭博資訊的報導，指出SpaceX已把星鏈的資產轉移到獨立單位，最終可能分拆出去，但馬斯克回應這則貼文表示「錯誤」。

馬斯克之前曾說，在星鏈的營收成長和現金流變得平順與可預測時，他有意讓星鏈掛牌上市。他本月稍早表示，星鏈已達成現金流損益兩平。

SpaceX的估值為1500億美元，也是第一家把人類送上地球軌道的民營企業，各種突破進展也讓各大對手忙於追趕。星鏈則是全球最大衛星營運商，15日在墨西哥取得15.6億披索（8980萬美元）合約，將在當地提供免費網路直到2026年底，路透引述文件指出，星鏈也將提供基礎設施給墨西哥能源業者，直到2026年12月。

創投業者Fortuna投資公司創辦人兼執行長帕瑪爾認為，馬斯克將會分拆星鏈，雖不會在明年，但可能是2025或2026年，「他正在等待營收的穩定水準或可預測性」，若星鏈首次公開發行股票（IPO），將成為「所有太空相關事務的極強觸媒」。

此外，SpaceX已獲美國聯邦航空管理局（FAA）批准，能第二度發射具突破意義的「星艦」（Starship）火箭，希望在當地時間17日上午7時（美東時間17日上午8時，台灣時間17日晚間9時）進行試射，並將串流直播。

星艦是全球迄今開發過最大、也最強力的火箭，是馬斯克載運物資與人類到月球和火星等遙遠地點企圖心的關鍵，也能用來發射星鏈的下一代衛星，提高衛星聯網能力，但4月第一次試射在脫離地表幾分鐘後就爆炸。

SpaceX已取得美國太空總署（NASA）的30億美元合約，最快2025年用星艦載運太空人登月。

馬斯克 SpaceX 太空人

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