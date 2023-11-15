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民調：美國民眾對以色列支持降 多數支持停火

中央社華盛頓15日綜合外電報導
加薩走廊受到空襲後，巴勒斯坦人看著家園成為廢墟。（美聯社）
加薩走廊受到空襲後，巴勒斯坦人看著家園成為廢墟。（美聯社）

路透社/易普索最新民調顯示，美國民眾對以色列對抗巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」的支持度正在削弱，以巴衝突已演變成人道危機，大多數美國人認為以色列應該下令停火。

根據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）最新民調，在被問到美國在這場戰事中應該扮演的角色時，約32%受訪者說應該支持以色列，低於10月12至13日民調中的41%。

新民調中認為美國應該扮演中立調停者角色的受訪者則從上月的27%，攀升至39%。

4%受訪者表示，美國應該支持巴勒斯坦；15%則認為美國根本不應該捲入。這兩項數據和上月民調結果相似。

以色列長久以來仰賴美國一年數十億美元的軍事援助與國際外交支持，美國人的支持度削弱對以色列來說恐怕是令人憂心的跡象。以色列不但面臨加薩（Gaza）的哈瑪斯（Hamas），還要面對黎巴嫩境內的真主黨（Hezbollah），以及中東宿敵伊朗。

這份在以色列密集轟炸和地面入侵加薩後的最新民調顯示，美國人支持度滑降不分民主黨和共和黨，並且特別是在年長受訪者之間。根據以方，哈瑪斯10月7日突襲以色列造成1200人死亡，以及約240人遭挾持。

根據哈瑪斯治下的加薩衛生部，以色列展開報復性攻擊，對加薩發動陸空攻擊以來，已造成超過1萬1000名巴勒斯坦人死亡，當中4成是孩童。

約68%受訪者說，他們同意「以色列應該下令停火和設法協商」。

約75%民主黨受訪者和50%共和黨受訪者支持停火的構想。這點和美國總統拜登拒絕巴勒斯坦在內的阿拉伯領袖要求施壓以色列停火的呼聲相左。

拜登政府呼籲以色列盡可能避免平民傷亡，以色列則稱他們正這麼做。

目前為止，以色列拒絕任何停火的會談，他們堅稱哈瑪斯只會利用時間重整部隊，強化他們的陣地。

僅31%受訪者稱支持運交以色列武器，43%受訪者則表示反對，其餘受訪者稱不確定。最強烈支持運交以色列武器的是共和黨人，近乎5成民主黨人反對。

相較之下，41%受訪者支持運交武器給烏克蘭，反對者則有32%，其餘受訪者不確定。支持運交武器給烏克蘭的人中，則以民主黨人較為支持。

美國國會溫和派民主黨人長期以來支持提供以色列軍事援助，但黨內部分進步派人士開始質疑是否應該好好檢視，並對於提供這些援助要求附加條件。

路透社/易普索這項全國性線上最新民調於11月13日和14日期間訪問了1006名美國成年人，抽樣誤差約4個百分點。

以色列 民調 民主黨

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