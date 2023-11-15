使用AI合成或變造影片 YouTube將新增標籤提醒民眾

Google旗下影音平台YouTube今天宣布，未來會透過新增標籤等方式，提醒觀眾哪些是AI生成影片。（美聯社）

Google旗下影音平台YouTube 今天宣布將採取適當做法，以負責任態度推動AI 創新，未來會透過新增標籤等方式，提醒觀眾哪些是AI生成影片；如果AI生成內容違反「社群規範」，也將被下架。

YouTube在官方部落格發文指出，人工智慧（AI）強大且新穎的敘事形式，也可能被用於產出誤導觀眾的內容，尤其是在觀眾不知道影片經過變造或合成的情況下。為了解決這個問題，YouTube會在未來幾個月內推出更新，讓觀眾在看到這類內容時能夠被提醒。

YouTube將提供新選項，要求創作者在上傳內容時，指出相關內容是否經過變造、合成或使用AI工具生成。若創作者持續選擇不揭露這項資訊，YouTube可能會加以處置，包括移除內容、YouTube合作夥伴計畫資格遭停權等。

如果內容可能經過變造或合成，YouTube會以2種方式告知觀眾，包括在說明面板中新增標籤，標示部分內容經過數位修改或生成；至於涉及敏感議題等特定內容類型，會在影片播放器中加上更顯眼的標籤。

對於某些合成內容，加上標籤可能還是無法減輕帶來傷害的風險，因此不管是否有加上標籤，只要違反「社群規範」的內容都會從YouTube下架，例如意圖使觀眾受到驚嚇或反感的寫實暴力合成影片，就可能被移除。

YouTube表示，持續收到來自社群的意見回饋，觀眾、創作者和藝人都曾對於新興科技可能帶來的影響表示疑慮，尤其當自己的臉孔或聲音在未經同意的情況下遭到數位生成，或是當自己的觀點遭到扭曲。

在未來幾個月內，若YouTube影片由AI產生、經過合成或修改，且包含臉孔、聲音等可辨識個人身分的模擬內容，使用者就能根據隱私 權申訴程序要求移除。

YouTube在評估這些申訴要求時會考量多項因素，例如提出申訴要求者的身分是否能被正確辨識、內容是否為搞笑模仿或諷刺作品、或內容是否以公職人員或知名人士為主角等，並非所有內容都會從YouTube移除。

此外，YouTube也會推出新功能供音樂合作夥伴使用，如果發現AI產生的音樂模仿藝人的獨特歌聲或饒舌內容，音樂合作夥伴可以要求移除。