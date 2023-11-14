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俄州70號公路大車禍 滿載高中生巴士遭追撞 3死15傷

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俄州70號公路大車禍 滿載高中生巴士遭追撞 3死15傷

特派員黃惠玲／即時報導
俄州70號公路靠近Smoke Rd.的西向車道，14日上午發生致命車禍，一輛卡車追尾撞上滿載高中生的巴士。(美聯社)
俄州70號公路靠近Smoke Rd.的西向車道，14日上午發生致命車禍，一輛卡車追尾撞上滿載高中生的巴士。(美聯社)

一輛滿載高中生的出租巴士，14日上午在俄亥俄州的70號高速公路上遭卡車追尾，造成三人死亡、15人受傷的重大車禍。俄州州長狄懷恩(Mike DeWine)說，「這場事故是我們最可怕的噩夢，一輛滿載學生的巴士發生了車禍，我們為罹難者家屬及車上的每個人祈禱。」

根據利金郡(Licking County)應急管理局局長葛雷迪(Sean Grady)表示，這起車禍事故涉及五輛車子，其中包括一部隸屬於先鋒步道公司(Pioneer Trails)的巴士，車上載了57個俄州東部Tuscarawas山谷學區高中學生'與監護人。

俄州高速公路警長丹尼斯(Nathan Dennis)證實，有人在車禍中喪生，但他拒絕進一步評論，因警方仍在通知遇難者家屬。

該部巴士所搭載學生學區的高中校長瓦蘭奇(Derek Varansky)說，巴士當時載著Tuscarawas Valley的學生和監護人，他們正要前往俄州哥倫布市參加俄州學校董事會協會的會議。校長說，「我們現在的重點是與有學生或家人在車上的家庭取得聯繫。」當天會議隨後也因為這起重大車禍宣布取消。

車禍發生在14日上午快要9時的時候，地點在利金郡70號州際公路靠近Smoke Rd.的西向車道，距離哥倫布市東邊約26哩，事故原因尚不清楚，15名傷者分別在七家醫院接受治療。

俄州中部與南部的美國紅十字會表示，他們緊急向其中一家接受傷者的醫院提供了30單位的血液，紅十字一名主管薩爾科夫斯基(Marita Salkowski)說，他們已經在Etna的一處教堂設立了緊急中心，讓不需醫院照顧的乘客可以在該地點聯繫親人。

俄州運輸廳的攝影機顯示，車禍現場冒出大火與煙霧，警察封鎖了事故現場附近的70號東向車道，該路段因此交通阻塞了好幾個小時。

這是近來美國第二起涉及高中生包車的致命車禍，今年9月，一輛載著高中生到樂隊營地的巴士，在紐約高速公路上轉向，造成兩人死亡、數人受傷。

俄亥俄州 學區 步道

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