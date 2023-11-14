我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

德州少年遇飛機衝出跑道撞車 錄下逃跑驚險瞬間

護士反對新冠疫苗接種令狀告新州州長 最高法院拒受理

記者顏伶如／即時報導
新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)2022年頒布醫療人員新冠疫苗接種令。（美聯社）
新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)2022年頒布醫療人員新冠疫苗接種令。（美聯社）

包括凱蒂‧史克茲尼(Katie Sczesny)在內等多名護士以違反宗教自由、基於個人健康考量等理由，提告反對新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)2022年頒布的醫療人員新冠疫苗接種令，官司打到聯邦上訴法院都落敗，上訴最高法院之後，案件被列入最高法院最新公布的不予受理名單。新聞周刊(Newsweek)14日報導，最高法院的表態讓疫苗懷疑派人士踢到鐵板。

最高法院拒絕受理，聯邦上訴法院裁決得以成立，也就是史克茲尼等人敗訴。

墨菲在2022年1月、3月、4月陸續發布行政命令，規定在醫療院所或照護機構工作的醫護人員必須接種新冠疫苗以及最新推出的補強針，以保障接觸病患的健康安全。

史克茲尼、潔米‧魯姆費德(Jamie Rumfield)、黛博拉‧哈根(Debra Hagen)、瑪瑞特‧維提(Mariette Vitti)指控墨菲行政命令違憲， 違反憲法保障的宗教自由，要求法院對他們任職的亨特登郡醫療中心(Hunterdon County Medical Center)下達禁制令。

2022年6月，新澤西區聯邦區域法院法官凱斯特納(Georgette Castner)以缺乏提告理由、並未舉證遭逢重大損失為由，裁定史克茲尼等人敗訴。凱斯特納裁決指出，州政府對醫護人員發布疫苗接種令是合理考量，目的在於保護身體虛弱的病患健康，並維持醫院診所環境安全。

史克茲尼等人向聯邦第三巡迴上訴法院上訴，但因為疫情消退，行政命令已失效，遭到上訴法院駁回。

史克尼茲等人的訴訟僅被最高法院列在不予受理的案件名單，大法官並未提供進一步解釋。

疫苗 新澤西州 疫情

上一則

何處是「老」家？美長照開銷暴增 拖垮數百萬家庭

延伸閱讀

新州州長花公帑看泰勒絲演唱會

新州州長花公帑看泰勒絲演唱會
挑戰參議員梅南德茲？新州州長夫人或競選聯邦參議員

挑戰參議員梅南德茲？新州州長夫人或競選聯邦參議員
搭計程車從四川去海南 癌友結伴「旅程破萬里」跨越山海

搭計程車從四川去海南 癌友結伴「旅程破萬里」跨越山海
墨菲去年收入驟減 從520萬降至68萬

墨菲去年收入驟減 從520萬降至68萬

熱門新聞

艾特金斯(Randall Atkins)展示懷俄明州謝里登(Sheridan)外圍一座老舊煤礦場的礦產樣本。(美聯社)

銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億

2023-11-09 11:09
（取自YouTube iPanda）

華府大熊貓下午飛回成都…離別猝不及防 民眾不捨

2023-11-08 10:58
中國國家主席習近平在愛阿華州的「老朋友」獲邀參加2023年APEC場邊招待會和晚宴。2012年，習近平擔任國家副主席時曾舊地重遊，並前往蘭德（左）家作客。（取材自X平台）

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

2023-11-11 19:40
前美國總統川普。(美聯社)

川普卸任總統後財富暴增5億美元 原來是這樣來的

2023-11-07 12:14
(Getty Images)

報導華裔科學家遭調查…女記者拒透露消息來源 恐負刑責

2023-11-08 11:34
社群媒體平台「X」所有人、特斯拉電動車與SpaceX執行長、科技億萬富豪馬斯克。資料照片。路透

馬斯克：如果殺害孩子 將培養出更多哈瑪斯成員

2023-11-11 14:51

超人氣

更多 >
紐約華裔女護理占房 屋主折價出售

紐約華裔女護理占房 屋主折價出售
這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州

這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州
造訪這三個美國城市 讓人感覺置身歐洲

造訪這三個美國城市 讓人感覺置身歐洲
APEC直擊╱習近平下榻這裡？酒店圍白幕 場外有零星抗議

APEC直擊╱習近平下榻這裡？酒店圍白幕 場外有零星抗議
10號公路災難性大火 是有人故意縱火

10號公路災難性大火 是有人故意縱火