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何處是「老」家？美長照開銷暴增 拖垮數百萬家庭

記者顏伶如／即時報導
老年人口增加的趨勢將越來越嚴重。（美聯社）
老年人口增加的趨勢將越來越嚴重。（美聯社）

紐約時報14日報導，美國缺乏完善長照機制，許多老年人面臨沉重財務負擔，只能靠著家人支援湊合度日；數百萬美國家庭必須做出殘酷抉擇，是否要拿出畢生積蓄，讓步入晚年的親人住進長照機構，「都會研究所」(Urban Institute)退休政策主任強生(Richard W. Johnson)說：「民眾曝露於花光所有財產的風險之下。」

住在西雅圖的69歲退休法語教師瑪格莉特‧紐康姆(Margaret Newcomb)，為了保護退休存款，決定自己照顧患有嚴重失智症的82歲丈夫。她說，丈夫狀況很差，常常搞不清楚，出門就走失，不知道如何回家。由於走失太多次，她在先生鞋帶繫上名牌，上面有她的手機號碼。

35歲的菲琳‧路易斯(Feylyn Lewis)忍痛放棄在英國有著良好發展前途的研究主任一職，回到納許維爾家裡照顧中風的母親，母女兩人由於醫療開銷與其他花費，累計積欠1萬5000元債務。

住在休士頓的30歲婦人希拉‧李特爾頓(Sheila Littleton)把患有失智症的祖父接回家裡照顧，後來花了好幾個月，尋找接受白卡(Medicaid)的養老院卻頻頻碰壁，到頭來她把祖父遺棄在精神療養院，逼迫社福單位接手處理。她說：「這真的很糟糕，但我不得不這麼做。」

紐約時報分析，戰後嬰兒潮世代面臨越來越迫切的威脅便是晚年破產。截至2030年之前，估計每天將有1萬名嬰兒潮世代屆滿65歲，估計壽命將可活到80幾歲或90幾歲，但長照機構開銷卻直線上升，遠遠超過通膨，聯邦研究人員統計顯示，長照機構花費每年累計已達0.5兆元。

老年人口增加的趨勢將越來越嚴重。人口統計報告估計，到了2050年，65歲以上民眾在全國人口當中的占比將增加50%以上，來到8600萬人，85歲以上人口估計將有1900萬人。紅藍卡對於長照開銷只給付居家助理或手術後時間有限的養老院暫住。白卡只為低收入民眾提供長照給付。中產階級民眾為了長照機構龐大開銷，常常被迫用盡積蓄或賣房。

長照 退休 紅藍卡

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