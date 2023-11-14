何處是「老」家？美長照開銷暴增 拖垮數百萬家庭

老年人口增加的趨勢將越來越嚴重。（美聯社）

紐約時報14日報導，美國缺乏完善長照 機制，許多老年人面臨沉重財務負擔，只能靠著家人支援湊合度日；數百萬美國家庭必須做出殘酷抉擇，是否要拿出畢生積蓄，讓步入晚年的親人住進長照機構，「都會研究所」(Urban Institute)退休 政策主任強生(Richard W. Johnson)說：「民眾曝露於花光所有財產的風險之下。」

住在西雅圖的69歲退休法語教師瑪格莉特‧紐康姆(Margaret Newcomb)，為了保護退休存款，決定自己照顧患有嚴重失智症的82歲丈夫。她說，丈夫狀況很差，常常搞不清楚，出門就走失，不知道如何回家。由於走失太多次，她在先生鞋帶繫上名牌，上面有她的手機號碼。

35歲的菲琳‧路易斯(Feylyn Lewis)忍痛放棄在英國有著良好發展前途的研究主任一職，回到納許維爾家裡照顧中風的母親，母女兩人由於醫療開銷與其他花費，累計積欠1萬5000元債務。

住在休士頓的30歲婦人希拉‧李特爾頓(Sheila Littleton)把患有失智症的祖父接回家裡照顧，後來花了好幾個月，尋找接受白卡(Medicaid)的養老院卻頻頻碰壁，到頭來她把祖父遺棄在精神療養院，逼迫社福單位接手處理。她說：「這真的很糟糕，但我不得不這麼做。」

紐約時報分析，戰後嬰兒潮世代面臨越來越迫切的威脅便是晚年破產。截至2030年之前，估計每天將有1萬名嬰兒潮世代屆滿65歲，估計壽命將可活到80幾歲或90幾歲，但長照機構開銷卻直線上升，遠遠超過通膨，聯邦研究人員統計顯示，長照機構花費每年累計已達0.5兆元。

老年人口增加的趨勢將越來越嚴重。人口統計報告估計，到了2050年，65歲以上民眾在全國人口當中的占比將增加50%以上，來到8600萬人，85歲以上人口估計將有1900萬人。紅藍卡 對於長照開銷只給付居家助理或手術後時間有限的養老院暫住。白卡只為低收入民眾提供長照給付。中產階級民眾為了長照機構龐大開銷，常常被迫用盡積蓄或賣房。