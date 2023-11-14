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德州少年遇飛機衝出跑道撞車 錄下逃跑驚險瞬間

德州少年遇飛機衝出跑道撞車 錄下逃跑驚險瞬間

中央社達拉斯14日綜合外電報導
德州少年剛好錄下一架小飛機降落時衝出跑道，並撞上一輛汽車的畫面。(截自NBCDFW畫面)
德州少年剛好錄下一架小飛機降落時衝出跑道，並撞上一輛汽車的畫面。(截自NBCDFW畫面)

德州一座機場11日發生一架小飛機降落時不慎衝出跑道，並撞上一輛機場外道路上駛過的汽車。一名在現場拍攝飛機起降的少年也差點被波及，他的攝影機正好錄下這驚險一刻。

美聯社報導，事件發生在位於達拉斯郊區城鎮麥金尼（McKinney）的民營飛航國度機場（Aero Country Airport），一架螺旋槳飛機在緊急降落時衝破機場邊界圍欄並滑向外面道路，撞上一輛正好駛過的銀色轎車。

根據麥金尼消防局發布的聲明，事發後經醫護人員檢查，飛機上唯二兩人並無大礙，但被撞車輛的駕駛則受輕傷送醫。

國家廣播公司達拉斯-沃斯堡分台（NBC DFW）報導，住在離事發機場不遠的13歲少年芮普爾（Carson Raper）平常喜歡拍攝交通工具，當天他正好來拍攝飛機起降，卻意外目睹這起意外，幸好他趕快逃跑才免於被波及。

芮普爾表示，當天接近中午12時30分時，他在拍攝中注意到有架飛機嘗試降落，「當它第2度嘗試降落時…卻衝出跑道撞破護欄，並彈越道路，接著被一輛車撞上」。

當時站在路旁人行道拍攝的芮普爾，見到這架小飛機往自己方向衝過來。「我唯一想的是：我得跑離這一切。於是我立刻停止拍攝，並開始往後朝高爾夫球場方向跑去。」他錄下的畫面也可見他停止攝影準備快跑。

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