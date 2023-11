德州少年遇飛機衝出跑道撞車 錄下逃跑驚險瞬間

德州 一座機場11日發生一架小飛機降落時不慎衝出跑道,並撞上一輛機場外道路上駛過的汽車。一名在現場拍攝飛機起降的少年也差點被波及,他的攝影機正好錄下這驚險一刻。

美聯社報導,事件發生在位於達拉斯郊區城鎮麥金尼(McKinney)的民營飛航國度機場(Aero Country Airport),一架螺旋槳飛機在緊急降落時衝破機場邊界圍欄並滑向外面道路,撞上一輛正好駛過的銀色轎車。

根據麥金尼消防局發布的聲明,事發後經醫護人員檢查,飛機上唯二兩人並無大礙,但被撞車輛的駕駛則受輕傷送醫。

國家廣播公司達拉斯-沃斯堡分台(NBC DFW)報導,住在離事發機場不遠的13歲少年芮普爾(Carson Raper)平常喜歡拍攝交通工具,當天他正好來拍攝飛機起降,卻意外目睹這起意外,幸好他趕快逃跑才免於被波及。

芮普爾表示,當天接近中午12時30分時,他在拍攝中注意到有架飛機嘗試降落,「當它第2度嘗試降落時…卻衝出跑道撞破護欄,並彈越道路,接著被一輛車撞上」。

當時站在路旁人行道拍攝的芮普爾,見到這架小飛機往自己方向衝過來。「我唯一想的是:我得跑離這一切。於是我立刻停止拍攝,並開始往後朝高爾夫球場方向跑去。」他錄下的畫面也可見他停止攝影準備快跑。

Carson Raper, 13, enjoys documenting anything transportation related. He was at the Aero Country Airport on Saturday filming planes per usual when one came crashing towards him. https://t.co/6Fh49yRlbg https://t.co/6Fh49yRlbg