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反壟斷官司 專家作證：蘋果自Google搜尋廣告營收抽成36%

編譯黃淑玲／綜合外電
Google與蘋果的搜尋預設協議，成為司法部反壟斷官司的攻防焦點。(路透)
Google與蘋果的搜尋預設協議，成為司法部反壟斷官司的攻防焦點。(路透)

專家在美國司法部Google的反壟斷官司作證時表示，Google經由蘋果Safari瀏覽器而來的搜尋廣告營收，其中有36%支付給蘋果。

彭博資訊報導，研究Google母公司字母（Alphabet）的專家、芝加哥大學教授Kevin Murphy 在法庭上說出這個數字時，Google的主要辯護律師John Schmidtlein看來頗為難堪，因為這類營業資訊，理應保密。

Google和蘋果向來拒絕揭露雙方合約細節。上周根據呈報給法院的文件，Google主張，如果再釋出雙方關於搜尋廣告營收的協議內容，「將會很不合理地損害Google之於競爭者、其他對手的競爭地位」。

字母自2002年即和蘋果合作，讓Google成為蘋果瀏覽器Safari的預設搜尋引擎。現在是Google所談的預設合作中，最重要的一個。因為這讓美國最多人使用的智慧手機iPhone的搜尋引擎，預設為Google搜尋。

美國司法部針對Google與蘋果的預設搜尋協議，要據以證明Google不合法地持續雄霸搜尋引擎和搜尋廣告市場。

蘋果沒有立即回應彭博採訪，Google則是拒絕評論。

Google 司法部 字母

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