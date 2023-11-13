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3嫌破窗闖拜登孫女特勤車 幹員開槍未擊中

編譯俞仲慈／綜合13日電
12日晚間，負責保護拜登總統孫女娜歐蜜的一輛特勤局公務車，停放在華府喬治城附近遭三名歹徒打破車窗闖入。圖為拜登總統孫女娜歐蜜與夫婿今年6月參加白宮國宴時留影。(路透)
12日晚間，負責保護拜登總統孫女娜歐蜜的一輛特勤局公務車，停放在華府喬治城附近遭三名歹徒打破車窗闖入。圖為拜登總統孫女娜歐蜜與夫婿今年6月參加白宮國宴時留影。(路透)

據紐約時報報導，12日晚間，負責保護拜登總統孫女娜歐蜜(Naomi Biden)的一輛特勤局(Secret Service)公務車，停放在華府喬治城附近遭到三名歹徒打破車窗闖入，幹員發現後開槍，但無人中彈，事後三人逃逸，此案已由華府警方和特勤局聯手偵辦。

特勤局發言人發布聲明表示：「特勤局幹員碰巧遇到，三名歹徒針對一輛停靠路邊且車內無人的公務車，打破窗戶潛入，當時一名聯邦幹員開槍射擊，據了解，沒有任何人中彈。」

根據報導，三名歹徒於12日深夜11時30分左右，打破車窗，潛入特勤公務車，當時車內無人，而且沒有跡象顯示，犯案歹徒當時知道該車是特勤局的公務車。

而且事跡敗露後，三名歹徒乘坐一輛紅色汽車逃逸無蹤，特勤幹員隨即通報當地和聯邦執法機構，並由哥倫比亞特區大都會警局(District of Columbia's Metropolitan Police Department)和特勤局聯手偵辦此案。

雖然特勤局的聲明強調該名「受保護者」並未受到任何威脅，也沒有具體說明其身分，但一名資深執法官員後來證實，受保護者正是拜登總統孫女娜歐蜜。

29歲的娜歐蜜是拜登次子杭特(Hunter Biden)的女兒，一年前在白宮南草坪和尼爾(Peter Neal)舉行婚禮，成為第一位在白宮結婚的總統孫女。

根據特勤局主管單位國土安全部(Department of Homeland Security)公布的致命性武力使用準則，禁止幹員開槍示警，或為嚇阻逃離犯罪現場的嫌疑人，而向行駛中的汽車射擊，避免傷及無辜。

目前尚不清楚特勤幹員為何違反規定，在人口稠密的社區開槍，不過特勤局除了一紙聲明，並未透露任何相關訊息。

華府最近劫車和汽車失竊案層出不窮，上個月，德州民主黨籍聯邦眾議員奎拉(Henry Cuellar)在返家時，被三名蒙面持槍歹徒搶走座車，所幸沒有受傷。

拜登 華府 白宮

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