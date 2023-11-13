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世衛警示西法醫院危在旦夕 拜登喊話以軍「務必保護醫院」

編譯盧思綸／即時報導
以軍以哈瑪斯指揮據點藏身下方為由全面包圍西法醫院，對此美國總統拜登13日喊話「務必保醫院周全」。（路透）
以軍以哈瑪斯指揮據點藏身下方為由全面包圍西法醫院，對此美國總統拜登13日喊話「務必保醫院周全」。（路透）

紐約時報報導，以色列國防軍以哈瑪斯指揮據點藏身下方碉堡為由全面包圍西法醫院（Al-Shifa Hospital），對此美國總統拜登（Joe Biden）13日喊話「務必保護醫院」。

隨著以軍圍困，上周末數千人逃離西法醫院，世界衛生組織（World Health Organization）13日警示，由於嚴重缺乏燃料、飲用水等，病患狀況危在旦夕，「西法醫院已經失去醫療院所功能」。

被問及是否擔心西法醫院狀況時，拜登說，「希望和預期以軍減少對醫院的入侵行動」，且美以官員一直維持溝通管道，爭取休戰讓哈瑪斯等武裝團體釋放人質，「我還是保有希望的，同時務必保障醫院周全」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）澄清拜登言下之意是，「合法目標」藏身民間設施對以軍而言是棘手問題，「正因為哈瑪斯拿民間設施作掩護，對國防軍進攻加薩來說造成額外負擔。」民間設施包括學校、醫院或民宅下方地道。同時哈瑪斯的作法也將加薩百姓置於龐大風險。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）也說過美國和以色列都不希望醫院發生交火，並強調拜登呼籲確保醫院運作。此外，蘇利文補充，以色列政府曾表示準備提供燃料給醫院以維持運作，但是部分狀況下無法和院方管理層進行溝通。

「美國在這件事上的立場很明確，醫院理應受到保護且維持有效運作，撤離管道必須是安全的，以方也在今天向我們表示將持續開放撤離管道供平民離開醫院，」蘇利文說。

美以官員均指責哈瑪斯將指揮據點設於於西法醫院下方，意在將人民當作人肉盾牌，哈瑪斯及醫院官員則否認指控。

哈瑪斯 拜登 蘇利文

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