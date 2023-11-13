世衛警示西法醫院危在旦夕 拜登喊話以軍「務必保護醫院」

以軍以哈瑪斯指揮據點藏身下方為由全面包圍西法醫院，對此美國總統拜登13日喊話「務必保醫院周全」。（路透）

紐約時報報導，以色列國防軍以哈瑪斯 指揮據點藏身下方碉堡為由全面包圍西法醫院（Al-Shifa Hospital），對此美國總統拜登 （Joe Biden）13日喊話「務必保護醫院」。

隨著以軍圍困，上周末數千人逃離西法醫院，世界衛生組織（World Health Organization）13日警示，由於嚴重缺乏燃料、飲用水等，病患狀況危在旦夕，「西法醫院已經失去醫療院所功能」。

被問及是否擔心西法醫院狀況時，拜登說，「希望和預期以軍減少對醫院的入侵行動」，且美以官員一直維持溝通管道，爭取休戰讓哈瑪斯等武裝團體釋放人質，「我還是保有希望的，同時務必保障醫院周全」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）澄清拜登言下之意是，「合法目標」藏身民間設施對以軍而言是棘手問題，「正因為哈瑪斯拿民間設施作掩護，對國防軍進攻加薩來說造成額外負擔。」民間設施包括學校、醫院或民宅下方地道。同時哈瑪斯的作法也將加薩百姓置於龐大風險。

白宮國安顧問蘇利文 （Jake Sullivan）也說過美國和以色列都不希望醫院發生交火，並強調拜登呼籲確保醫院運作。此外，蘇利文補充，以色列政府曾表示準備提供燃料給醫院以維持運作，但是部分狀況下無法和院方管理層進行溝通。

「美國在這件事上的立場很明確，醫院理應受到保護且維持有效運作，撤離管道必須是安全的，以方也在今天向我們表示將持續開放撤離管道供平民離開醫院，」蘇利文說。

美以官員均指責哈瑪斯將指揮據點設於於西法醫院下方，意在將人民當作人肉盾牌，哈瑪斯及醫院官員則否認指控。