95歲性愛大師成美首位「寂寞大使」：將日以繼夜工作

「性愛大師」露絲博士搖身擔任「寂寞大使」，協助民眾解決新冠疫情後日益嚴重的情緒障礙。(美聯社)

素有「性愛大師」封號的露絲博士(Dr. Ruth)曾是美國最知名的性治療師，95歲的她如今有了新頭銜，被紐約州 任命為首位「寂寞大使」(loneliness ambassador)。

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)日前宣布，1980年代及1990年代間擔任電視脫口秀節目主持人，為美國觀眾提供性愛諮詢的醫師露絲‧維斯海默(Ruth Westheimer)，將率領紐約州解決從居家避疫措施推出後變得日漸嚴重的疏離感問題。

州長辦公室指出，維斯海默成為美國第一位「寂寞大使」，英國與日本則有前例。

維斯海默宣布自己的新頭銜時歡呼道：「哈雷路亞！」她說，對於新角色感到十分榮幸，承諾州長將日以繼夜努力工作，讓紐約民眾減少寂寞感。

州長辦公室表示，維斯海默將協助解決社交孤立的問題。社交孤立與身體、心理健康都有關聯，可能導致認知衰退、焦慮症、憂鬱症、免疫功能變差、阿茲海默症 以及早死。

州長辦公室引述美國國家學院(National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine)2020年研究報告指出，65歲以上民眾當中約有四分之一處於社會隔離當中，45歲以上民眾當中有三分之一覺得寂寞，也就是即使有社交互動，依然覺得孤獨。

社交孤立(Social isolation)定義是缺乏社交聯繫。

紐約州衛生廳長麥克唐納德(James McDonald)表示，在霍楚鼓勵下決定任命維斯海默為「寂寞大使」，希望協助民眾排解孤獨感受，建立新的社交關係。

2019年，維斯海默為紀錄片「請問露絲博士」(Ask Dr. Ruth)宣傳時在影音串流平台Hulu討論中說，不擔心年輕世代的性行為，比較擔心人類之間的基本關係。她說，如今接到絕大多數問題都與孤獨有關，關於找不到人分享生活點滴，而不是性愛問題。