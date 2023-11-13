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老公抱「岳母」轉圈…她發現丈夫出軌 對象竟是媽

聯合新聞網╱即時報導
示意圖，非當事人。（ingimage）
示意圖，非當事人。（ingimage）

愛達荷州一名女子發現丈夫行為怪異，懷疑丈夫出軌，沒想到她仔細追查以後，發現丈夫偷吃的外遇對象竟然是自己親媽。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，發現老公偷吃媽媽的這名女子叫做凱瑟琳（Katherine）。日前她在TikTok上分享自己揭露老公跟媽媽暗通款曲的過程，還直接把照片放在影片中。影片上傳網路以後，已經有多達960萬次的觀看紀錄。

凱瑟琳表示，一開始她只覺得媽媽跟老公打招呼的方式很奇怪，雖然外國人打招呼都會擁抱，但是媽媽是直接用雙臂摟住丈夫的脖子，丈夫還把媽媽抱起來轉圈。不僅如此，情人節的時候，老公不只準備了給凱瑟琳的花束，還特別為「岳母」也準備一束花。

兩人之間的關係發展得越來越親密，彷彿不在乎其他人知道，媽媽和丈夫甚至在其他人面前說，如果凱瑟琳某天過世，他們兩個就會在一起。這樣的怪異互動讓凱瑟琳的外婆也發現異狀，提醒凱瑟琳要多留意丈夫跟媽媽的互動。

後來某天丈夫工作到晚上9點還沒回家，凱瑟琳視訊丈夫，卻聽到旁邊有「其他女人」的聲音。凱瑟琳要求丈夫讓她看對方是誰，但丈夫一開始一直辯解，直到凱瑟琳打電話到媽媽家，確認媽媽也不在家後，她更是99%的確認車上的女子就是媽媽。

凱瑟琳歇斯底里地打了8通電話給媽媽，媽媽才接起電話，承認自己跟女婿在一起。凱瑟琳隔天帶著女兒離開住處，媽媽後腳就搬進她們的家。不過兩人交往沒有多久就分手，媽媽最後又回頭找爸爸，兩人像沒事一樣的和好。

凱瑟琳說，即使到現在，媽媽也沒有表現出一絲悔意，甚至爸媽還責怪她是「糟糕的女兒和妻子」，所以才會發生這種事。她的影片吸引不少網友留言，不少網友都說看到這種事真的「很傻眼」，絕大部分的網友都支持凱瑟琳，認為丈夫跟媽媽真的太過分。

愛達荷州 TikTok

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