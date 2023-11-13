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最高法院同意受理辯稱不知情而涉嫌運毒的「毒騾」上訴

記者顏伶如／即時報導
最高法院13日同意受理一名加州婦人辯稱在不知情之下，涉嫌從美墨邊境運送毒品入境美國而遭定罪的上訴案。路透
最高法院13日同意受理一名加州婦人辯稱在不知情之下，涉嫌從美墨邊境運送毒品入境美國而遭定罪的上訴案。路透

最高法院13日同意受理一名加州婦人辯稱在不知情之下，涉嫌從美墨邊境運送毒品入境美國而遭定罪的上訴案。這名婦女辯稱自己屬於毫不知情的「盲目毒騾」(blind drug mule)。

「毒騾」(drug mule)有別於毒販(drug trafficker)，毒騾未必出於個人意願，而是遭人利用、威脅或操控而成為跨國運輸毒品的工具。路透報導，在不知情之下淪為跨國運毒工具的毒騾，經常被稱為「盲目毒騾」。

2021年，聖地牙哥聯邦法院陪審團裁定加州莫雷諾瓦利(Moreno Valley)婦人德莉拉‧狄亞茲(Delilah Guadalupe Diaz)非法進口安非他命罪名成立，被判七年有期徒刑。陪審團認為她知道駕駛車輛裡藏有毒品。但狄亞茲則辯稱，真的不知道自己駕駛的汽車，門板內竟藏有市值36萬8550元的安非大命。狄亞茲請求法院排除對她不利的專家證詞，但被法官駁回。

加州南區聯邦法院法官巴塔利亞(Anthony Battaglia)檢方證人、國土安全部特別探員作證，證詞中指出在絕大多數情況裡，駕駛人其實都是受雇而幫忙運毒。這名特別探員對陪審團作證時也說，販毒集團通常不會把大量毒品交給不知情的運送者。

狄亞茲辯護律師主張，國土安全部特別探員的證詞內容，違反聯邦證據法則(Federal Rules of Evidence)規定。根據法規，專家作證時不得對於被告遭控犯行的「心理狀態」(mental state)提供個人揣測，也就是被告是否明白自己行為觸犯法律。

狄亞茲遭控從墨西哥駕駛福特(Ford)Focus轎車入境美國時，搖下車窗接受邊檢員盤問時，被發現車輛發出奇怪聲響，進一步調查則被發現車板內藏有重達24.5公斤的56包純安非他命。狄亞茲辯稱不知道車裡藏有毒品，聲稱車子是男友的。

位於舊金山的聯邦第九巡迴上訴上院今年1月駁回狄亞茲上訴之後，狄亞茲辯護律師上訴到最高法院。最高法院將在這個審案期聆聽口頭辯論，預計2024年6月之前做出裁決。

毒品 加州 國土安全部

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