全國房地產商協會：二度買房消費者今年平均年齡58歲

華盛頓郵報報導，目前美國房地產幾乎都被戰後嬰兒潮世代(baby boomers)買走。（美聯社）

華盛頓郵報 報導，目前美國房地產 幾乎都被戰後嬰兒潮世代(baby boomers)買走。根據全國房地產商協會(National Association of Realtors)13日公布最新統計顯示，過去曾經買過房子的二度買房消費者，今年當中年齡中位數為58歲，比去年59歲略為降低，但比起1981年時的36歲，則出現明顯差異。全國房地產商協會從1981年開始統計二度買房消費者的年齡數據。

華盛頓郵報報導，瑞克‧辛尼克(Rick Zinnick)與妻子蘿拉‧辛尼克(Laura Zinnick)在內華達州州住了36年，但兒子帶著孫子搬到奧克拉荷馬市之後，夫妻倆決定跟著搬家。辛尼克夫妻原本四個臥房的屋子以48萬元賣出，在奧克拉荷馬州 的兒子新家附近以27萬5000元買下房子。辛尼克夫妻這輩子第一次以全現金買房，不必擔心貸款高利率。

77歲的蘿拉‧辛尼克說，搬家是水到渠成的安排，「我們很欣慰到了晚年還有辦法買下這棟房子」。

就在年輕人為了人生第一次購屋而掙扎的同時，祖父母則在房地產市場展現雄厚實力。

全國房地產商協會統計顯示，目前買房消費者當中首購族占約32%，比1981年時的38%減少。從年齡來看，現在的首購族大多30歲中段，1980年代初期首購族多為即將步入而立之年的20多歲年輕人。

全國房地產商協會副首席經濟學家潔西卡‧勞茨(Jessica Lautz)分析，如果某棟房子出現多個買主競標的情況，最後通常由全現金(all-cash)購買或資產淨值較豐富的買主勝出，這些買主通常年紀略長。

熟齡消費者在現今房地產市場較具優勢的原因包括，可能在買房的同時剛好也賣掉原本舊屋，因此手上握有現金。根據全國房地產商協會統計，2023年裡賣掉房屋的民眾平均年齡為60歲，與2022年的統計結果一樣。