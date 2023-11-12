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川普時期白宮官員 遭爆只雇「醜男」當助理

記者顏伶如／即時報導
新書「贏到膩了：川普與共和黨的的終結」爆料，川普任內白宮人事主任麥金蒂只雇用其貌不揚的醜男，好讓自己較易受到團隊中女性成員青睞。（路透）
新書「贏到膩了：川普與共和黨的的終結」爆料，川普任內白宮人事主任麥金蒂只雇用其貌不揚的醜男，好讓自己較易受到團隊中女性成員青睞。（路透）

美國廣播公司(ABC)華府分社主任卡爾(Jonathan Karl)在新書「贏到膩了：川普共和黨的的終結」(Tired of Winning: Donald Trump and the End of the Grand Old Party)中爆料指出，一名前任川普官員只雇用其貌不揚的醜男進入辦公室擔任助理，好讓自己較易受到團隊中女性成員青睞。

「浮華世界」(Vanity Fair)雜誌10日刊登「贏到膩了」摘錄指出，曾在川普任內擔任白宮助理的麥金蒂(John McEntee)，最初在川普2016年競選團隊當義工時年僅25歲。離開白宮之後，麥金蒂成立約會交友應用程式「對的事物」(The Right Stuff)。

●從政經驗0 卻掌管30多員工

卡爾書中指出，麥金蒂掌理白宮總統人事辦公室(Presidential Personnel Office。PPO)時，手下大約有30名員工，但麥金蒂自己卻是沒有從政經驗的20多歲年輕人，彷彿「毛澤東文革時期年輕紅衛兵的川普版」。

卡爾指出，一名白宮資深官員曾經透露說，麥金蒂曾經雇用「你能找得到最美麗的20多歲女孩」，以及「絕對不會對麥金蒂追求這些漂亮女孩造成威脅的男士」。

書中寫道，某些白宮人士形容麥金蒂團隊是「火箭女郎及龍與地下城的組合」( Rockettes and the Dungeons and Dragons)形容麥金蒂的助理團隊，其中一名麥金蒂女助理過去真的曾在「無線電城火箭女郎舞蹈團」(Radio City Rockettes)表演。

●受川普喜愛 曾被開除又回鍋升官

自從2016年加入川普競選團隊後，麥金蒂一直受到川普喜愛，後來晉升川普貼身助理、私人助理，直到2018年被當時白宮幕僚長凱利(John Kelly)開除，因為背景調查顯示麥金蒂有賭博問題，可能危害國家安全。

麥金蒂被凱利開除後，2020年重回白宮，獲川普任命為白宮總統人事辦公室主任，工作任務包括督導川普政府4000名政治任命官員的背景調查、聘用與去職。

卡爾在書中寫道，麥金蒂從小到大可能根本不曾有過聘用或開除員工的人事經驗，只因為絕對效忠川普讓他成了接掌這個職位的「最佳人選」。

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