我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內唐亞胡接連上美國媒體 爭取支持

美軍機地中海訓練墜毀 5名美軍殉職

阿諾做不到 但他可以？巨石強森獲高支持度「選總統」

記者蘇詠智／即時報導
巨石強森再次成為「藝人參選美國總統」的熱門焦點。（路透資料照片）
巨石強森再次成為「藝人參選美國總統」的熱門焦點。（路透資料照片）

自從1980年代的雷根之後，美國已有30多年沒有藝人出身的總統，從奧地利到好萊塢發展相當成功的阿諾史瓦辛格，曾經態度積極，卻因為出生時不屬美國公民、不符憲法規定而失去資格，近年來各方力拱巨石強森參選，他自己的態度始終游移，似乎沒有很強烈的意願，卻也沒把話說死。

巨石強森曾是職業摔角紅星，轉進影壇後慢慢爬到一線天王的位置，大都扮演正派英雄，因而在民眾之間支持度頗高，近日他接受名嘴崔佛諾亞的podcast節目訪問，崔佛透露在前年曾經有民調顯示46%的美國成年選民會挺他當總統候選人，他也自曝去年底各大黨派先後來徵詢他參選的意願，讓他覺得「相當超現實」。

不同於阿諾史瓦辛格在電影圈成了動作天王之後，就有計畫的轉進政壇，打算循雷根的模式入主白宮，巨石強森坦言自己從來沒有把政壇當做未來發展的領域，也講明了不喜歡關於政治的很多部分，特別是從政如果會瓜分陪伴幾個小女兒的時間，那當然會打消他的意願，然而他畢竟懂得在公眾領域的生存之道，絕對不會排除一切的可能性。

隨著巨石強森的人氣一路走高，他愈來愈常被問到關於「參與政治」的問題，讓他好好思考了一番，表示：「如果人們真的想要我出來選，那我當然會考慮。」可是他在影壇的行情還很夯，似乎不會馬上換跑道。

巨石強森 白宮 民調

上一則

美軍機地中海訓練墜毀 5名美軍殉職

延伸閱讀

夢想入主白宮 阿諾自認會成為偉大的美國總統 但不抱怨「1件事」

夢想入主白宮 阿諾自認會成為偉大的美國總統 但不抱怨「1件事」
巨石強森投訴膚色過白 法格雷萬蠟像館趕工修復

巨石強森投訴膚色過白 法格雷萬蠟像館趕工修復
俄國財長：所有無人機都來自中國 感謝我們的合作夥伴

俄國財長：所有無人機都來自中國 感謝我們的合作夥伴
以哈戰事 泰勒絲不表態 歌迷：真讓人失望

以哈戰事 泰勒絲不表態 歌迷：真讓人失望

熱門新聞

男子貼出套餐影片，卻被質疑點購菜單上最貴品項。（取自TikTok）

便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂

2023-11-06 14:37
艾特金斯(Randall Atkins)展示懷俄明州謝里登(Sheridan)外圍一座老舊煤礦場的礦產樣本。(美聯社)

銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億

2023-11-09 11:09
（取自YouTube iPanda）

華府大熊貓下午飛回成都…離別猝不及防 民眾不捨

2023-11-08 10:58
美軍之前在中東以遠端砲擊對付伊斯蘭國，雖成功降低自身傷亡，但很多人返國後卻中邪般出事。有人看到冤魂索命、有人幻聽幻視而殺人或自殺，出事者共同點就是曾大量開砲。（示意圖／ingimage）

疑過量開砲傷腦 中東美軍多人返國後邪門出事

2023-11-06 16:05
中國國家主席習近平在愛阿華州的「老朋友」獲邀參加2023年APEC場邊招待會和晚宴。2012年，習近平擔任國家副主席時曾舊地重遊，並前往蘭德（左）家作客。（取材自X平台）

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

2023-11-11 19:40
前美國總統川普。(美聯社)

川普卸任總統後財富暴增5億美元 原來是這樣來的

2023-11-07 12:14

超人氣

更多 >
中國民運人士魏京生、王丹、王軍濤 宣布建立民主中國方案

中國民運人士魏京生、王丹、王軍濤 宣布建立民主中國方案
新郎迎娶見伴娘「全是前女友」 嚇得向新娘喊「我錯了」

新郎迎娶見伴娘「全是前女友」 嚇得向新娘喊「我錯了」
紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」
紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人
習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會